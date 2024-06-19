Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: в чем разница и как праздновать

Что такое Зеленые праздники

Название Зеленые праздники походит еще с дохристианских времен. В этот день отмечалось завершение весеннего сезона и начало жаркого лета. С приходом новой веры на украинские земли старые традиции были соединены со Святым Воскресением и праздником Троицы.

Зеленые праздники (их также называют Зеленые святки или Русалии) - это цикл языческих празднований, когда принято почитатить и молиться предкам и природе, прося хорошего урожая.

Посещение церкви на Троицу (фото: Freepik)

Зелень символизирует новое начало жизни и летний сезон. С давних времен украинцы сохранили много народных обычаев, которые пользуются популярностью и по сей день. А именно:

если в этот день идет дождь, ожидается теплое лето

резкое изменение солнца на дождь и наоборот - будет богатый урожай

собранные сегодня целебные травы приобретают еще больше защитных и лечебных свойств, чем обычно

жара в этот день предвещает сухое лето.

Также в этот день существуют определенные запреты:

нельзя устраивать свадьбу, поскольку это может привести к быстрому распаду семьи и несчастьям

запрещено шить, вышивать, работать в огороде и любой другой тяжелый физический труд.

На Зеленые праздники принято украшать окна и иконы ветками и молодой листвой. Эта традиция также служит предсказанием будущего: если все останется зеленым и свежим на следующий день, то считается, что любые невзгоды, болезни и неудачи обойдут этот дом стороной.

Как проходит освящение на День Святой Троицы (фото: Getty Images)

Троица, Пятидесятница и День Святого Духа

Пятидесятница, Троица и Восхождение Святого Духа - тождественные названия для верующих. В этот день отмечается одно из важнейших событий для всего христианского народа - Восхождение Святого Духа к апостолам, которое произошло 50-го дня после воскресения Иисуса Христа.

В этот день апостолы получили дар исцеления и знание разных языков, чтобы они смогли проповедовать христианство по всему миру.

Праздник посвящен восхождению Всевышнего к людям во всех трех ипостасях: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Это и есть Святая Троица.

Церковные традиции этого дня:

проводятся праздничные богослужения и большие вечерние службы

священникам принято надевать зеленые одеяния, а прихожанам - праздничную одежду

после службы вся семья собирается за большим столом, чтобы попробовать каравай и праздничные блюда

церковь рекомендует приглашать священника домой для освящения колодца и воды в нем.

Празднование Троицы объединяет семьи, дарит чувство покоя и гармонии, и самое главное - напоминает о важности духовных и семейных ценностей.