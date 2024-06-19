Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: в чем разница и как праздновать

Троица, Пятидесятница и Зеленое воскресенье - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число дванадесятих праздников, а в католицизме имеет наивысший статус торжества. День Святой Троицы 2024 приходится на 23 июня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое Зеленые праздники и чем они отличаются от Дня Святой Троицы.
Название Зеленые праздники походит еще с дохристианских времен. В этот день отмечалось завершение весеннего сезона и начало жаркого лета. С приходом новой веры на украинские земли старые традиции были соединены со Святым Воскресением и праздником Троицы.
Зеленые праздники (их также называют Зеленые святки или Русалии) - это цикл языческих празднований, когда принято почитатить и молиться предкам и природе, прося хорошего урожая.
Посещение церкви на Троицу (фото: Freepik)
Зелень символизирует новое начало жизни и летний сезон. С давних времен украинцы сохранили много народных обычаев, которые пользуются популярностью и по сей день. А именно:
Также в этот день существуют определенные запреты:
На Зеленые праздники принято украшать окна и иконы ветками и молодой листвой. Эта традиция также служит предсказанием будущего: если все останется зеленым и свежим на следующий день, то считается, что любые невзгоды, болезни и неудачи обойдут этот дом стороной.
Как проходит освящение на День Святой Троицы (фото: Getty Images)
Пятидесятница, Троица и Восхождение Святого Духа - тождественные названия для верующих. В этот день отмечается одно из важнейших событий для всего христианского народа - Восхождение Святого Духа к апостолам, которое произошло 50-го дня после воскресения Иисуса Христа.
В этот день апостолы получили дар исцеления и знание разных языков, чтобы они смогли проповедовать христианство по всему миру.
Праздник посвящен восхождению Всевышнего к людям во всех трех ипостасях: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Это и есть Святая Троица.
Церковные традиции этого дня:
Празднование Троицы объединяет семьи, дарит чувство покоя и гармонии, и самое главное - напоминает о важности духовных и семейных ценностей.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, а также Day Today и Википедия.