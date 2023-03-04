Как понять, что мужчина тебе изменяет: 9 способов разоблачения

Определить, что мужчина неверен, на самом деле проще, чем можно представить. Существует 9 признаков, которые могут "спалить" вашего избранника на измене.

Внезапное изменение планов

При этом ясной причины он не называет. К примеру, говорит, что задержится на работе, а за это время можно успеть очень многое. Если такие отговорки разовые, криминал искать не стоит, но если он постоянно стал проводить время где-то еще - обратите внимание.

Его либидо изменилось

Как правило, в сторону более редких занятий сексом. Но некоторые так вдохновляются на стороне, что готовы на подвиги и дома.

Его друзья странно на тебя смотрят

Чаще всего изменщики не скрывают ничего от друзей, поэтому можно заметить, что они стали избегать тебя или, напротив, разговаривать слишком заинтересованно. Так, будто хотят что-то сказать, но не могут.

Он поставил пароль на телефон

Или, по крайней мере, нигде не оставляет смартфон без присмотра. Если раньше вы имели полный доступ к его смартфону и он не дергался, если вы вдруг заглядывали в его телефон, а теперь все изменилось - обратите внимание.

Он стал уделять больше внимания внешности

Проводит больше времени в ванной, начал пользоваться духами (или резко изменил аромат), что-то серьезно изменил в своем облике. Или начал чаще брить интимные места, стал ходить в тренажерку...

Его слова расходятся с делом

Иногда изменщика можно поймать только на несоответствии фактов. К примеру, он уехал на день рождения к другу, а на самом деле там не появлялся.

Он тебя критикует

Внезапно из близкого человека ты стала объектом постоянной переоценки и критики - внешности, привычек, поведения. Он замечает мельчайшие детали, которые его бесят, и обязательно тебе об этом говорит. Причем обычно такие придирки - безосновательны.

Он стал очень щедр

Чего раньше за ним не водилось. Постоянно делает подарки, словно пытается искупить вину.

Он огрызается в ответ на твои расспросы

Очевидно, что если ты ощущаешь какие-либо изменения, то захочешь подробности. И не менее очевидно, что он не захочет ничего рассказывать, будет говорить, что ты придумываешь, или тебе кажется.