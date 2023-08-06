Триумфальное возвращение "Мертвого півня" на сцену. Легендарная группа дала первый концерт после длительного перерыва

Обновленный состав группы

После длительной паузы в творчестве группа "Мертвий півень" снова вышла на львовскую сцену. Для триумфального концерта специально прилетела вокалистка Ярина Якубяк. Новым вокалистом группы стал известный львовский рок-музыкант Юрий Рокецкий.

Из "золотого" состава коллектива на сцену вышли: Олег "Джон" Сук - бас, Роман Чайка - гитара, Юрий Чопик - акустическая гитара, Олесь Слободян - барабаны.

Также в группе появился еще один новый участник - Андрей Альфавицкий, перкуссия.

Выступление "Мертвого півня" во Львове

В субботу, 5 августа, группа дала свой первый сольный концерт после 12-летнего перерыва. И хотя начало концерта задержалось из-за масштабной тревоги, праздник музыки удался на славу.

Музыканты исполнили много песен, которые ценители украинской музыки помнят еще с 1980-1990-хх годов. Это композиции на стихи украинских поэтов: Юрия Андруховича, Виктора Неборака, Юрка Позаяка.

В том числе прозвучали такие любимые многими хиты, как "Ми помремо не в Парижі", "Б'ютифул Карпати", "Ми так жили немов співали джаз".

Концерт группы "Мертвий півень" во Львове (фото: РБК-Украина, Юлия Шиканова)

Стоит отметить, что на первый сольный концерт пришли поддержать легендарный коллектив и другие музыканты.

На сцену вышел украинский писатель и поэт, патриарх Бу-Ба-Бу Юрий Андрухович.

"Юрий Андрухович не только романы суперовые может писать, он умеет петь", - прокомментировал его участие Роман Чайка.

Концерт группы "Мертвий півень" во Львове (фото: РБК-Украина, Юлия Шиканова)

Прибыл выступить на сцене и поддержать своих коллег Мар'ян Пиріг из "Пиріг і Батіг". Также на сцену !Fest вышла певица Христина Соловий, которая чувственно исполнила дуэтом с Юрием Рокецким песню "Гобелен".

А в финале масштабного концерта зрителей ждал еще один сюрприз - на сцену вышла знаменитая "Піккардийська Терція", которая исполнила вместе с коллективом знаменитый "Старенький трамвай".

"Ми точно знаем, что хотим показать. Мы знаем, что это будет по-взрослому", - сказал гитарист коллектива Роман Чайка перед концертом.

Концерт группы "Мертвий півень" во Львове (фото: РБК-Украина, Юлия Шиканова)

Концерт был также посвящен двум музыкантам, которые были основателями коллектива - Миську Барбаре, неизменному вокалисту, который умер в 2021 году, а также Любомиру Футорскому, основателю группы, которого не стало в начале 2023 года.

История группы "Мертвий півень"

Коллектив группы зародился в 1989 году в среде студентов Львовского университета им. Ивана Франко - в университетском хоре Черемош. Музыканты регулярно собирались в кафе "Старый Львов" и лидером стал Любко Футорський.

Именно это кафе дало название группы - на входе висел флюгер петуха. Эту железную фигурку многие называли мертвой. Именно так и появилась идея назвать группу "Мертвий півень".

Первые шаги были экспериментами с акустическими инструментами. Некоторое время участники коллектива называли себя четвертым поколением хиппи.

В 1990 году коллектив получил первые отзывы критиков и меломанов на фестивале "Вывих". Далее, в 1991 году, стало выступление на "Червона рута". В 1992 году вышел первый альбом.

В середине 90-хх музыканты активно гастролировали по Украине и за границей: Польша, Франция, Германия, Чехия, Словакия, Австрия. Также они участвовали активно в общественной жизни, бывали на различных акциях.

В 1994 и 1995 годах - успешно выступили на Всеукраинском фестивале независимой музыки "Альтернатива".

В своем творчестве они использовали стихи Тараса Шевченко, Максима Рыльского, Александра Ирванца, Юрия Андруховича и многих других украинских поэтов.

В 2011 году коллектив прекратил свою творческую деятельность. Как рассказывал ранее гитарист коллектива Роман Чайка, возобновить деятельность планировали трижды, но только сейчас музыкантам удалось это сделать.

Как добавила Ярина Якубяк, возобновить деятельность задумали еще два года назад, но война спутала музыкантам планы.

"Зачем делать что-то уже после войны, если это можно сделать во время войны", - отметила солистка коллектива.