Не треснут и будут целыми: как правильно варить яйца для крашанок на Пасху

Как выбрать яйца

Опытные кулинары советуют на Пасху варить только свежие яйца, поскольку у них более плотный белок и желток яркого желтого цвета.

Яйца нельзя ставить вариться холодными, сразу из холодильника. Извлеките их из холодильника и оставьте при комнатной температуре. А затем сложите в кастрюлю и залейте водой комнатной температуры или даже немного теплой.

Оптимальное время для варки яиц - 8-10 минут. Переваривать их не стоит - это портит вкусовые качества продукта. Дайте воде закипеть на большом огне, а затем убавьте огонь до среднего и варите еще 7-8 минут.

Как варить яйца, чтобы они не треснули

Способ 1. Добавьте в воду соль в соотношении 1 столовая ложка на 1 литр воды. Соленая вода не даст вытекать белку, даже если скорлупа немножко треснет.

Способ 2. Бросьте в воду с яйцами 5-10 спичек или зубочисток. Как действует дерево на яйца, неизвестно, но этот способ работает.

Способ 3. Добавьте в воду для варки яиц столовую ложку уксуса.

Способ 4. Не сливайте сразу горячую воду, а оставьте еще на пару минут. Затем слейте и залейте яйца холодной водой.