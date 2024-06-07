Тринчер засветилась на свадьбе известных блогеров в Молдове в компании россиян

Детали скандала

Так, исполнительница, находясь в другой стране, продолжила публиковать stories якобы из Киева.

Однако после того, как в сеть "слили" кадры со свадьбы, Тринчер все же показала фото.

Анна Тринчер попала в скандал из-за свадьбы (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Согласно информации от МУЗВАР, на мероприятии присутствовали близкие друзья и родственники Сергея из России.

Из-за этого многие украинские знаменитости отказались от приглашения, опасаясь негативного влияния на свою репутацию.

К слову, молодожены исполнили свой первый танец из репертуара пророссийской группы "Мачете", участники которой остались в России после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, музыканты продолжают активно выступать в разных городах России и поддерживают" СВО".

По сообщениям инсайдеров, один из вокалистов лично выступил перед молодоженами, хотя эта информация остается не подтвержденной.

Как пишет Telegram-канал Harley Quinn, на свадьбу прибыла украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан, известная своим увлечением Куршавелем.

В январе 2023 года Карина и Сергей Ошеровский, который находится в розыске МВД, устроили вечеринку, потратив на нее по меньшей мере 20 тысяч евро (примерно 900 тысяч гривен).

Среди гостей свадьбы была замечена дочь бывшего народного депутата Михаила Добкина, Алла, которая ведет свой блог исключительно на русском языке.

Отметим, причина выбора Молдовы как места для свадьбы у Евы Коршик и ее любимого не случайна.

Сергей родом из этой страны, хотя уже длительное время проживает в Украине. Он даже рассматривал возможность получения украинского гражданства, однако его заявление было отклонено.

Об этом он сообщил своей жене еще в апреле прошлого года.

"Я себя чувствую и украинцем, потому что у меня мама - чистокровная украинка. В СССР в паспорте указывали этническую принадлежность, и у нее написано, что она украинка. Она родилась в Молдове, но в украинском селе. У нее оба родителя - украинцы", - делился Сережа 01к.