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В жизни трех знаков Зодиака закончится "черная полоса". Кто вздохнет с облегчением

Суббота 10 августа 2024 06:25
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В жизни трех знаков Зодиака закончится "черная полоса". Кто вздохнет с облегчением Каким знакам Зодиака вскоре повезет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Меркурий, который стал ретроградным 4 августа и будет оставаться в этом положении почти до конца августа, принесет не только проблемы. Представители трех знаков Зодиака смогут вздохнуть с облегчением, ведь их жизнь наконец-то наполнится счастьем.

У каких знаков Зодиака закончится "черная полоса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Козерог

Меркурий в ретрограде поможет вам пересмотреть жизненные принципы и многое изменить. Благодаря этому вы сумеете избавиться от проблем и начать все с чистого листа, что подарит вам радость.

Будьте гибкими в своих решениях. Вы сможете забыть о "черной полосе", если научитесь мыслить шире. Судьба решила внести в вашу жизнь свои коррективы, и все они приведут лишь к хорошему результату.

Весы

Вы ощутите мягкое влияние ретрограда, которое на самом деле очень сильно на вас повлияет. Все произойдет практически незаметно. В какой-то момент вы сможете осмотреться и понять, что "черной полосе" пришел конец.

Конечно, без проверки на прочность не обойдется. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не думайте о плохом. Вы с легкостью одолеете любые вершины и начнете окружать себя по-настоящему хорошими людьми.

Овен

Готовьтесь к головокружительным переменам. Конечно, поначалу ретроград и его последствия могут вас испугать. Однако не стоит бояться перемен, все это поможет вам избавиться от того, что тянуло вас на дно.

Впустите праздник в свою жизнь. "Черной полосе" пришел конец, теперь вы сможете добиваться желаемого и забыть о грусти.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на субботу для всех знаков Зодиака.

Кроме этого, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака осчастливит кармическая удача.

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