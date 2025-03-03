Классные сериалы от Apple TV. 7 триллеров, с которыми вы забудете обо всем вокруг

Если вы ищете интересную драму с классным сюжетом - присмотритесь к сериалам от Apple TV. Вас ждут запутанные истории, хорошие актеры и неожиданные финалы.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 интересных сериалов, с которыми вы забудете о времени и всем вокруг.

"Все совпадения неслучайны" (Дисклеймер)

Очень запутанный триллер расскажет о журналистке, которая погружается в мир больших тайн. Поиски ответов на вопросы, о которых не все хотят говорить и даже думать, будут опасными. Смотрите, в какие приключения "затянет" главную героиню, и сможет ли она из них выпутаться.

"На поверхности"

А этот сериал расскажет о женщине, которая живет в богатстве, но что-то не дает ей спокойно плыть по течению. Оказывается, она пыталась себя убить, а потом потеряла память. Сможет ли главная героиня вспомнить прошлое и понять, что с ее жизнью не так?

"Созвездие"

Интересный триллер покажет историю об астронавтах, которые находят аномалию в открытом космосе. Тайны, опасность, поиски правды и срочная эвакуация на Землю - герои сериала оказались в очень непростых условиях. Впрочем, все становится еще более непонятным, когда одна из ключевых персон истории понимает, что реальность вокруг сильно изменилась.

"Темная материя"

В центре этого триллера - мужчина, который неожиданно окажется в другом пространстве. Альтернативная реальность ему не нравится, она пугает и очень опасна. Но главный герой должен вернуться к родным, поэтому должен найти шанс на спасение.

Также смотрите следующие сериалы:

"Опасные числа" (Цель номер один)

"Хромые лошади"

"Переполненная комната"

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