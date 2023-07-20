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Держите все в чистоте. Комаровский рассказал о хранении куриного мяса

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Четверг 20 июля 2023 12:42
Держите все в чистоте. Комаровский рассказал о хранении куриного мяса Фото: Комаровский рассказал о курином мясе (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Куриное мясо - это популярный среди украинцев продукт, который употребляют практически каждый день. В летнюю жару очень важно правильно его хранить.

Заслуженный педиатр Евгений Комаровский поделился в Instagram правилами по хранению куриного мяса.

Главные правила

Держите все на кухне в чистоте, особенно при приготовлении пищи. Мойте руки, ножи, доски, холодильник и контейнеры для хранения.

Как правильно хранить курятину

И сырую и готовую курятину можно хранить в холодильнике при температуре +5 градусов или ниже в течение 2-3 дней, если на упаковке не указано иначе.

Кроме того, храните сырое куриное мясо отдельно от других продуктов в холодильнике.

Также во время готовки следите, чтобы куриный сок не попадал на другие продукты на кухне.

Фарш из домашней птицы должен храниться в холодильнике не более одного дня.

Тщательно готовьте

Всегда готовьте курицу, пока ее мясо не перестанет быть розовым внутри. Самая толстая часть мяса должна достигать 75 градусов на пищевом термометре.

Как мы ранее сообщили, Комаровский объяснил, как связана мята и жара.

Также Комаровский рассказал всю правду о самом популярном заменителе сахара.

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