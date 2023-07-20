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Тримайте все у чистоті. Комаровський розповів про зберігання курячого м'яса

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Четвер 20 липня 2023 12:42
Тримайте все у чистоті. Комаровський розповів про зберігання курячого м'яса Фото: Комаровський розповів про куряче м'ясо (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Куряче м'ясо - це популярний серед українців продукт, який вживають практично щодня. У літню спеку дуже важливо правильно його зберігати.

Заслужений педіатр Євген Комаровський поділився у Instagram правилами зберігання курячого м'яса.

Головні правила

Тримайте все на кухні у чистоті, особливо при приготуванні їжі. Мийте руки, ножі, дошки, холодильник та контейнери для зберігання.

Як правильно зберігати курятину

І сиру та готову курятину можна зберігати в холодильнику за температури +5 градусів або нижче протягом 2-3 днів, якщо на упаковці не зазначено інакше.

Крім того, зберігайте сире куряче м'ясо окремо від інших продуктів у холодильнику.

Також під час приготування слідкуйте, щоб курячий сік не потрапляв на інші продукти на кухні.

Фарш зі свійської птиці повинен зберігатися в холодильнику не більше одного дня.

Ретельно готуйте

Завжди готуйте курку, доки її м'ясо не перестане бути рожевим усередині. Найтовстіша частина м'яса повинна досягати 75 градусів на харчовому термометрі.

Як ми раніше повідомили, Комаровський пояснив, як пов'язана м'ята та спека.

Також Комаровський розповів усю правду про найпопулярніший замінник цукру.

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