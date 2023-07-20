Тримайте все у чистоті. Комаровський розповів про зберігання курячого м'яса

Куряче м'ясо - це популярний серед українців продукт, який вживають практично щодня. У літню спеку дуже важливо правильно його зберігати.

Головні правила

Тримайте все на кухні у чистоті, особливо при приготуванні їжі. Мийте руки, ножі, дошки, холодильник та контейнери для зберігання.

Як правильно зберігати курятину

І сиру та готову курятину можна зберігати в холодильнику за температури +5 градусів або нижче протягом 2-3 днів, якщо на упаковці не зазначено інакше.

Крім того, зберігайте сире куряче м'ясо окремо від інших продуктів у холодильнику.

Також під час приготування слідкуйте, щоб курячий сік не потрапляв на інші продукти на кухні.

Фарш зі свійської птиці повинен зберігатися в холодильнику не більше одного дня.

Ретельно готуйте

Завжди готуйте курку, доки її м'ясо не перестане бути рожевим усередині. Найтовстіша частина м'яса повинна досягати 75 градусів на харчовому термометрі.