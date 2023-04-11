Держите 6 способов покрасить яйца на Пасху натуральными красителями

Главный секрет перед покраской яиц

Главный секрет интенсивного и равномерного цвета – яйца нужно обезжирить. Для этого их, непосредственно перед окрашиванием, протрите их уксусом, спиртом или водкой.

Как получить красный цвет яиц

Выжмите сок из свежей свеклы и замочите в ней предварительно сваренные яйца на минимум три часа. Если вам больше нравится модный ныне грязно-розовый цвет, то замочите яйца в красном вине. А если вы хотите получить почти черный цвет, то положите вымытые яйца в подходящую емкость и залейте красным вином. Вино должно полностью покрывать яйца. Затем поставьте кастрюлю на плиту и варит яйца после закипания в течение 10 минут. Этот способ хорош тем, что дает более насыщенный цвет и пигмент лучше впитывается в яичную скорлупу.

Как получить оранжевый цвет яиц

Нет ничего проще придать яйцам золотистый цвет, просто сварите их луковой шелухе. Более насыщенным получится цвет яиц с темной скорлупой, а для мраморного эффекта подойдут белые яйца.

Ярко-желтые пасхальные яйца легко получить с помощью куркумы. Нужно добавить в литр воды всего три столовые ложки смолотой в порошок специи и сварить в этом растворе яйца.

Если вы хотите покрасить яйца в зеленый цвет, то сварите очень крепкий отвар из замороженного шпината, свежей крапивы, петрушки или другой зелени. Дайте ему настояться ночь, а затем оставьте в нем вареные яйца на три часа.

Попробуйте и голубой цвет! Для этого нарежьте краснокочанную капусту в кастрюлю, залейте небольшим количеством воды и кипятите на медленном огне до 45 минут. Дайте отвару остыть, затем влейте в отвар 4-5 столовых ложек уксуса и положите туда на 30 минут предварительно сваренные яйца.