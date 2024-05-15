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Трихолог сказала, почему неожиданно выключается фен

Среда 15 мая 2024 19:15
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Трихолог сказала, почему неожиданно выключается фен Почему фен неожиданно выключается (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Юлия Седлецкая

Фэн – это техника, которая в любой момент может подвести и выключиться, к тому же по неочевидным причинам. Но одно грамотное объяснение этого явления есть.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео трихолога Юлии Седлецкой.

Почему неожиданно выключается фен

У каждой женщины хоть раз случалась такая ситуация, когда в процессе сушки волос просто так выключался фен. Это бывает врасплох, и мы часто не понимаем, чего так происходит.

Конечно, первое мнение - он сломался, и к тому же ценовая политика здесь не играет никакой роли. Поэтому причины есть и они достаточно интересны. И трихолог Юлия Седлецка затронула эту тему.

"Неожиданное отключение Фена/Стайлера Дайсона: объяснение и решение проблемы. У вас бывало такое, что неожиданно фен или Стайлер Dyson стал выключаться? Этому объяснение", - говорит Юлия.


Трихолог сказала, почему неожиданно выключается фен

Почему фен неожиданно выключается (фото: Freepik)

  • во-первых, вы находитесь где-то в лесу и в отеле нестабильное электрическое напряжение.
  • во-вторых, забился фильтр.

"В оборудовании есть датчик, который выключает его, для того чтобы тот не сломался вот и все! Поэтому когда вы вернетесь в город, или почистите фен - он будет работать, как швейцарские часы", - это все причины, которые назвала трихологиня.

Итак, чтобы ваш фен работал без перебоев, следите, куда вы его включаете, а также не забывайте о чистоте, ведь он может сильно забиваться и выключаться, провоцируя вас покупать новый.

Раньше мы рассказывали, почему стричься по лунному календарю норма.

Также читайте, как курение влияет на выпадение волос.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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