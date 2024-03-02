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Три знака Зодиака взлетят на седьмое небо от счастья. Новая неделя подарит им чудо

Суббота 02 марта 2024 21:02
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Три знака Зодиака взлетят на седьмое небо от счастья. Новая неделя подарит им чудо Кого ждет большое счастье (фото: Pixabay)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 4 по 10 марта, подарит огромную радость представителям трех знаков Зодиака. От счастья они взлетят на седьмое небо.

Кому повезет в ближайшие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Srtyler) со ссылкой на Spiritualify.

Телец

Вы сможете с головой нырнуть в омут романтики. Наслаждайтесь переменами, эта неделя будет насыщенной и веселой.

Вас ждут встречи с друзьями. Однако не теряйте бдительность, постарайтесь не тратить много денег. Вам стоит сосредоточиться не на финансах, а на отношениях с близкими людьми и всеми, кто вас окружает.

Лев

Новая неделя подарит вам период творческого подъема, вдохновения и расцвета талантов. Ваши чувства будто бы обострятся, вы сможете глубже прочувствовать этот мир.

Вихрь эмоций поможет вам настроиться на правильные решения. Не сомневайтесь в своих силах, у вас есть все шансы добиться успехов в карьере. Перемены ы вашей жизни дадут вам возможность реализовать все свои амбиции.

Весы

В ближайшие семь дней у вас появится шанс проявить себя с лучшей стороны. Будьте мудрыми, остроумными и не бойтесь препятствий. Вы сможете с легкостью обойти все ловушки.

Однако вам важно найти баланс между энтузиазмом и гармонией, постарайтесь не оттолкнуть близких своими амбициями. Уже к выходным все начнут вас понимать, будьте терпеливыми.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что пять знаков Зодиака начнут новую жизнь.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака самые умные.

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