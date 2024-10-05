2025 год принесет неудачи в отношениях трем знакам Зодиака. Как избежать ошибок

Уже через два месяца начнется новый год. И он может принести представителям трех знаков Зодиака проблемы в отношениях. Они рискуют потерять любовь и поссориться с теми, кем очень дорожат.

Кому гороскоп на 2025 год сулит неудачи и как избежать проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify .

Овен

В следующем году вам стоит помнить о том, что в отношениях возможны кризисы. И если вы не готовы терять того, кого любите, будьте готовы к компромиссам и честным разговорам. Конечно, не все беседы бывают приятными, однако если они искренние - то лучше пусть будут они, а не ложь или недопонимания.

Скорее всего, в 2025 году ваши отношения могут поддаться проверке на прочность - расстоянием или конфликтами. Однако звезды указывают на то, что вам не стоит поддаваться эмоциям, вы сможете все исправить.

Скорпион

Скорее всего, в начале нового года вам захочется побыть в одиночестве. И в этом нет ничего плохого, ведь всем нужен отдых и время на перезагрузку. Главное - предупредить об этом свою вторую половинку.

Не стоит слишком закрываться в себе. Звезды советуют вам научиться говорить о своих чувствах. Так вы сумеете провести 2025 год в гармонии и ловко сгладить все острые углы.

Весы

Не всем мечтам суждено сбыться, а если вы отказываетесь снимать розовые очки и обманываете сами себя, разочарование может быть очень серьезным и неприятным. Однако если вы сумеете вовремя одуматься - проблемы обойдут вас стороной.

Любовный гороскоп на 2025 год сулит вам не совсем легкие испытания, они затронут ваши отношения. И если вы не хотите остаться в одиночестве и с разбитым сердцем, то уже сейчас пора начать что-то менять.