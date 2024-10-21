Три знака Зодиака запомнят этот вторник на всю жизнь. Карты Таро сулят им счастливый билет

Лев

Этот вторник точно надолго вам запомнится. Судьба решила помочь вам решить все проблемы. И если вы поймете, что вытащили счастливый билет, обязательно начинайте воплощать свои мечты в реальность.

Карты Таро советуют вам подумать о тех, кто всегда является вашей опорой и поддержкой. Не забывайте о таких людях в моменты счастья и радости, ведь они были рядом даже тогда, когда над вами нависали грозовые тучи. Отплатите им добром за добро, это очень важно.

Телец

22 октября вы сможете зарыть топор войны и наконец-то помириться с теми, кто затаил на вас обиду. Сделайте первый шаг, удача будет на вашей стороне. А если же вы не хотите признавать неправоту или же вам попросту не с кем мириться - посвятите этот день другим делам.

Во вторник вы найдете, чем заняться. Ведь в вашу жизнь могут ворваться невероятные приключения. Наслаждайтесь моментами счастья и сделайте все, чтобы этот день запомнился как один из самых лучших.

Стрелец

Карты Таро сулят вам немало чудес. Во вторник вы поймете, что жизнь полна сюрпризов, даже если иногда и кажется, что судьба к вам неблагосклонна. Постарайтесь найти повод для радости, он точно появится.

Как только вы сумеете настроиться на волну позитива, он ворвется в ваши двери. Счастливый билет уже буквально у ваших ног. Важно лишь не пройти мимо, начните доверять Вселенной.