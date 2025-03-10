Три знака Зодиака вляпаются в неприятности. Как обмануть судьбу

На этой неделе представители трех знаков Зодиака могут столкнуться с серьезными проблемами. Над ними нависла угроза, однако все поправимо.

Близнецы

Вас может ждать ловушка, связанная с обещаниями и словами. Кто-то может вас запутать, дать ложную надежду или втянуть в спор, который не принесет пользы. Особенно опасно доверять тем, кто слишком красиво говорит, но не подкрепляет свои слова действиями. Возможны финансовые риски или обман со стороны коллег.

Постарайтесь меньше делиться личными планами и не верить на слово даже самым обаятельным людям. Проверяйте каждую деталь, прежде чем соглашаться на новые предложения. Не принимайте важных решений в спешке и тщательно анализируйте информацию.

Рыбы

Судьба поставит перед вами сложный выбор, пора решать, что делать дальше. Вы можете продолжать бороться за что-то важное или же отпустить ситуацию. Возможно, вы слишком долго тянули на себе непосильную ношу, и сейчас это приведет к неприятностям. Вселенная дает вам знак, что пора все менять.

Карты Таро советуют вам не разбрасываться ресурсами, а четко расставить приоритеты. Если чувствуете усталость - дайте себе передышку. Также стоит быть осторожнее с конфликтами, вас могут втянуть в чужие разборки, а в итоге крайним останетесь именно вы.

Лев

Вы рискуете попасть в капкан собственной гордости. Кто-то может задеть ваше эго, поставить под сомнение ваши заслуги или спровоцировать на резкие шаги. Опасность в том, что вы можете броситься доказывать свою правоту там, где это не нужно. Также возможны разочарования в людях, которых вы считали союзниками.

Не упрямьтесь и не идите на принцип ради пустых амбиций. Иногда лучше сделать шаг назад, чем ввязываться в конфликт, который вам же и навредит. Карты советуют действовать мудро: если ситуация вас задевает, возьмите паузу и обдумайте, действительно ли она важна. Иногда лучший способ победить — это просто не играть в чужие игры.

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