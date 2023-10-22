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Названы худшие мужья по знаку Зодиака

Воскресенье 22 октября 2023 07:30
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Названы худшие мужья по знаку Зодиака Эти знаки Зодиака уходят от отношений (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астрологи назвали худших мужей по знаку Зодиака. Они чаще других могут быть непостоянными, а также холодными. Считается, что знак Зодиака может определять определенные черты характера человека, но это, конечно же, может не соответствовать действительности.

Кого считают худшими мужьями по знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Стрелец

Мужчины, рожденные под этим знаком Зодиака, считают астрологи, очень ценят свободу. Даже если они влюбляются, то желание быть свободными все равно побеждает.

При этом мужчины-Стрельцы испытывают дискомфорт, если их заставляют делать выбор или стоять на одном месте. Они стремятся покорять новые вершины и обожают приключения, а потому не хотят утруждать себя серьезными отношениями.

Весы

Такие мужчины могут часто показывать свою непостоянство. Весы нерешительны, но при этом могут мгновенно отказываться от того, что им надоело. Эмоциональная нестабильность часто не позволяет мужчинам, родившимся под этим знаком Зодиака, решиться на признание в любви.

Весы разбивают женские сердца и часто отказываются от брака. Иногда такие мужчины могут сосредотачиваться только на себе, а потому убегать от отношений. Найти с ними общий язык бывает непросто.

Козерог

Представители этого знака Зодиака, как считают астрологи, могут страдать от того, что не получают много внимания. Если такие мужчины не купаются в лучах славы и не становятся главными звездами в вашей жизни, они выбирают один путь – бегство.

Иногда Козерог может внезапно решить стать холостяком и резко расторгнуть брак. Все потому, что спокойная жизнь им не нравится. Вместо уютного гнездышка с женой мужчина этого знака может выбрать постоянные приключения и бесконечные свидания на одну ночь.

Ранее уже стало известно, какие знаки Зодиака притягивают богатство, им суждено купаться в деньгах.

Также мы рассказывали, с какими знаками Зодиака удача будет до конца года.

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