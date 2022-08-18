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Три знаки Зодіаку накриє фінансовими труднощами вже сьогодні-завтра

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Четвер 18 серпня 2022 06:30
Три знаки Зодіаку накриє фінансовими труднощами вже сьогодні-завтра Колаж РБК-Україна: Гороскоп з 18 по 21 серпня
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 18 по 21 серпня розповість про три знаки Зодіаку, яким треба бути гранично обережними у грошових питаннях, аби не отримати фінансові "чорні діри".

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Близнюки

Близнюки будуть відчувати "фінансові гойдалки". Якщо з одного боку буде збільшення доходів, то відразу будуть з'являтися "чорні діри", які будуть висмоктувати з вас ці гроші.

Не плануйте на цьому тижні поїздки, і особливо водні подорожі.

Терези

Будьте гранично уважні і розсудливі з фінансами. Є ризик втратити круглу суму грошей.

При цьому Терези будуть отримувати величезне задоволення від проведення часу в колі друзів, або від спілкування з дітьми. Але необхідно буде бути турботливими і уважними з дітьми, забезпечити їм повну безпеку. Інакше можуть бути наслідки: переломи і серйозні удари.

Козеріг

Любителям легкого прибутку доведеться на цьому тижні зробити тайм-аут, або втратити чималу суму грошей через свою безпечність.

Багато Козерогів будуть зайняті збором дітей закордон на навчання. Тому все ретельно продумайте і розрахуйте по фінансовим витратам.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, які чекають доленосні зміни.

Крім того астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на цей тиждень.

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