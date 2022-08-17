ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають доленосні зміни

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 06:30
Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають доленосні зміни Фото: Гороскоп на серпень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 17 по 21 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить на цьому тижні - в коханні, роботі, інших сферах життя. Зміни для цих обраних можуть бути навіть доленосними.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Телець

На цьому тижні з'явиться можливість поїхати на відпочинок в більш віддалене і спокійне місце. Але перш ніж виїжджати з дому, перевірте, чи все ви вимкнули, закрили.

Багато хто вдариться в трудоголізм. Тельці будуть цілком поглинені роботою, що дуже позначиться на взаєминах з друзями або дітьми.

Рак

Раки можуть зустріти в дорозі свою любов. І це буде любов з першого погляду, але ви про неї так і не зізнаєтеся.

Астролог також радить звернути увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.

Стрілець

Стрільці отримають хорошу протекцію керівництва. Деякі можуть отримати підвищення по службі.

Але ось з документацією треба бути уважними. Особливо у відрядженні, починаючи з підготовки проїзних документів.

Раніше астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на цей тиждень.

Також читайте, які знаки Зодіаку вважаються самими злими і навіть небезпечними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя