Знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають доленосні зміни
Гороскоп з 17 по 21 серпня 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить на цьому тижні - в коханні, роботі, інших сферах життя. Зміни для цих обраних можуть бути навіть доленосними.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.
Телець
На цьому тижні з'явиться можливість поїхати на відпочинок в більш віддалене і спокійне місце. Але перш ніж виїжджати з дому, перевірте, чи все ви вимкнули, закрили.
Багато хто вдариться в трудоголізм. Тельці будуть цілком поглинені роботою, що дуже позначиться на взаєминах з друзями або дітьми.
Рак
Раки можуть зустріти в дорозі свою любов. І це буде любов з першого погляду, але ви про неї так і не зізнаєтеся.
Астролог також радить звернути увагу на інженерні комунікації в будинку. Щось може вийти з ладу, будьте обережні.
Стрілець
Стрільці отримають хорошу протекцію керівництва. Деякі можуть отримати підвищення по службі.
Але ось з документацією треба бути уважними. Особливо у відрядженні, починаючи з підготовки проїзних документів.
Раніше астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на цей тиждень.
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