Три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке от судьи Мастер Шефа
Фото: Эктор Хименес-Браво посоветовал три заготовки (instagram com hectorjimenezbravo)
Судья Мастер Шеф Эктор Хименес Браво посоветовал сделать три заготовки, которые облегчат жизнь каждой хозяйке на кухне. Такие блюда вам понадобятся, когда у вас нет времени что-то готовить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Три заготовки для облегчения жизни
Суп с фрикадельками
- Фарш посолить и поперчить, сформовать фрикадельки
- Картошку почистить и нарезать кубиком
- Грибы почистить и порезать тонкими слайсами
- Морковь натереть на терке, а лук нарезать мелким кубиком
- Все сложить в пакет слайдер и отправить в морозильную камеру
Котлета по-киевски
- Куриную грудку отбить, как на видео
- Укроп нарезать мелко, смешать со сливочным маслом, выложить на грудку и завернуть.
- Яйца взбить с солью и перцем
- Котлету обвалять в муке, затем погрузить в яйцо, а затем в панировку.
- Завернуть в пищевую пленку, положить в пакет слайдер и в морозилку
Томатный соус
- Чеснок и лук мелко порезать
- Томаты нарезать мелким кубиком
- На разогретом масле обжарить чеснок и лук в течение нескольких минут
- Добавить томаты, специи, зелень и томат и жарить еще несколько минут. Охладить
- Залить в пакет слайдер и отправить в морозилку