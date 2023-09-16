Три больших изменения планируют ввести в Киеве: к чему готовиться горожанам

Высотность застройки на Подоле планируют ограничить до 15 метров.

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА планируют внести изменения по ограничению высотности застройки на Подоле. Сейчас предусмотрена застройка в пределах 27 и 42 метров.

"У меня есть эта документация, буду ее очень тщательно изучать. По-моему, на всем Подоле должно быть 15 метров, как было раньше. Буду принимать определенные меры, согласно законодательству, для того, чтобы сохранить Подол", - заявила глава Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Солевьева.

На Оболонском проспекте уберут МАФы

Райадминистрация поддерживает планы города демонтировать МАФы вдоль Оболонского проспекта, даже несмотря на то, что владельцы киосков сопротивляются этим изменениям.

"Люди, получающие из этого прибыль, имеют легальные документы. Если бы не получали прибыли, то так бы за них не держались. МАФов может быть несколько, но не такое большое количество и не в таком виде, как сейчас. Хорошо, что они "умирают", - заявил глава Оболонского района Кирилл Фесик.

Однако чиновник пока не называет конкретных сроков, когда Оболонь очистят от МАФов. Напомним, что во многих столичных микрорайонах уже убрали киоски, особенно возле станций метро.

Борьба города с МАФами продолжается (фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач)

Возле Дрим Тауну запретят парковаться

Райадминистрация уже договорилась с совладельцем ТРЦ DREAM Гариком Корогодским о запрете парковки автомобилей около двух центров.

"У нас был разговор об этом буквально две недели назад с совладельцем ТРЦ. У него свое видение, а главное желание запретить ставить автомобили возле Дрим Таунов. Они даже готовы понести небольшие потери по этому поводу, чтобы проводить экологический бизнес и не перекрывать проезды на проспекте. Поэтому этот вопрос сейчас решается", - заявил Фесик.