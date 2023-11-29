Эксперты назвали самые грязные предметы, к которым вы прикасаетесь каждый день

Некоторые места в вашем доме или офисе бывают грязнее, чем сиденья унитазов или мусорные баки. А невинное задувание свечей на праздничном торте может стать причиной распространения бактерий.

К каким самым грязным предметам мы прикасаемся ежедневно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Эксперты утверждают, что ваш телефон, куча белья в спальне и даже тележки в супермаркете покрыты бактериями, которые могут привести к инфекциям и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Мы ежедневно не менее 100 раз прикасаемся к телефонам, но по словам специалистов, на этих устройствах в 10 раз больше бактерий, чем на обычном сидении унитаза.

Кофейная чашка в офисе может содержать кишечную палочку, от которой заболевает ежегодно более 250 тысяч человек в США. А задувание свечей на праздничном торте приводит к распространению более 1000 штаммов микробов.

Корзины для покупок

Продуктовые тележки и корзины в супермаркетах могут быть покрыты фекалиями и содержать больше бактерий, чем сиденье унитаза. Доктор Кунал Суд предупредил, что тележки очень опасны для здоровья. Они могут быть источником инфекций, таких как болезни рук, ящура и рта, которые вызывают язвы во рту и сыпь на руках и ногах.

В одном из исследований Университета Аризоны говорится, что более 75% покупательских тележек дали положительный результат на фекальные бактерии.

"Исследование даже показало, что тележки для покупок даже грязнее, чем туалеты, потому что туалеты чистятся с большей вероятностью, чем тележки для покупок", - подчеркнул доктор Суд и порекомендовал протереть тележку дезинфицирующей салфеткой перед использованием.

Сотовые телефоны

В среднем человек проверяет свой телефон 96 раз в сутки, это один раз в 10-12 минут. И это может сделать вас уязвимыми для нескольких типов бактерий, включая стафилококк, вызывающий стафилококковые инфекции. Такие инфекции устойчивы к антибиотикам и могут быстро распространиться на кровоток, легкие, сердце, кости и суставы.

Более ранние исследования показывают, что сотовые телефоны у старшеклассников кишат 17000 копиями бактериальных генов. А исследования Университета Аризоны показали, что на мобильных телефонах в 10 раз больше бактерий, чем на большинстве сидений унитазов.

Мытье рук и хранение телефона вне ванной комнаты, где обычно содержится много бактерий, может помочь уменьшить количество микробов.

Держатель зубной щетки

Хотя зубные щетки предназначены для поддержания чистоты зубов, сами держатели зубных щеток редко чистятся, что делает их рассадником микробов. Это связано с тем, что держатель как минимум дважды в день контактирует с влажной зубной щеткой и эта влага способствует росту дрожжей и плесени.

Результаты независимой организации общественного здравоохранения NSF International показали, что более четверти держателей зубных щеток являются носителями таких бактерий, как кишечная палочка.

E. coli - это бактерия, обычно встречающаяся в кишечнике животных, таких как крупный рогатый скот, козы, овцы и олени. Хотя большинство из них безвредны, некоторые из них могут вызывать целый ряд желудочно-кишечных симптомов, включая спазмы желудка, кровавый понос и рвоту.

Офисные кофейные чашки

Чашку кофе, которую вы держите в офисе, возможно, споласкивает в конце рабочего дня. Но она остается убежищем для микробов. Исследование Университета Аризоны показало, что это может быть связано с общими кухонными губками, которые редко меняются. Они могут переносить бактерии кишечной палочки.

Добавление сахара и сливок в кофе тоже помогает увеличить рост бактерий, поскольку "стоящая жидкость может способствовать росту патогенов окружающей среды, особенно плесени".

Чтобы снизить риск распространения бактерий, регулярно забирайте кружку домой и мойте в посудомоечной машине, где бактерии погибают от пара и высокой температуры.

Торты на день рождения

Задувание свечей в день рождения кажется невинным занятием, но, если при этом участвует целая группа людей, то есть риск распространения огромного количества бактерий.

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Journal of Food Research, показало, что когда вы задуваете свечи, на глазури распространяется на 1400 процентов, в 15 раз больше бактерий, чем если бы они не были погашены.

Доктор Пол Доусон, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Клемсона, проводивший исследование, рассказал, что количество бактерий сильно варьируется от человека к человеку в зависимости от того, насколько небрежно кто-то задувает свечи, но это действительно происходит. Он добавил, что есть этот торт, скорее всего, не опасно, если только вы не страдаете ослабленным иммунитетом, пожилым человеком или не страдаете каким-либо основным заболеванием.

Стирка

Хотя стирка предназначена для удаления грязи и загрязнений с одежды, исследования показывают, что некоторые вирусы могут пережить даже цикл отжима. После стирки и сушки могут выживать аденовирус, ротавирусы и гепатит А.

Если одежда остается влажной более 30 минут, то стоит повторить цикл стирки или сушки на высокой температуре, чтобы убить микробы.

А когда будете складывать чистую одежду на поверхность, обязательно заранее ее протрите.

Самые грязные предметы (скриншот)