Три тревожных признака сердечно-сосудистых заболеваний: обратите внимание на ноги

Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире стоят на первых позициях среди причин, вызывающих преждевременную смертность. В перечень таких болезней входят состояния, влияющие на сердце и систему кровообращения, инсульты, ишемическая болезнь сердца и инфаркты и сердечная недостаточность. Определенные симптомы таких заболеваний можно увидеть или почувствовать, а некоторые - скрытые или скрытые по другим признакам.

Какие признаки проблем с сердечно-сосудистой системой можно увидеть на ступнях и пальцах ног, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Американской академии дерматологии.

На что нужно обратить внимание:

Отек ног

Опухшие ступни, а также голени и косточки являются одним из симптомов заболевания сердца. Медики называют это явление отеками. Они обычно указывают, что ваше сердце работает неправильно.

"Многие заболевания сердца приводят к накоплению жидкости в ступнях и голенях", - подчеркивают врачи.

Синие пальцы ног

Такой признак может указывать на закупорку кровеносного сосуда. При этом конечность может быть очень холодной, потому что в ней не циркулирует кровь. Если участок кожи стал синим или фиолетовым, когда вам тепло, это может быть признаком того, что ваша кровь не получает достаточного количества кислорода.

Болезненные шишки на пальцах ног

Такие шишки на пальцах ног называются узлами Ослера и могут поражать пальцы.

"Если у вас сердечная инфекция, известная как инфекционный эндокардит, эти болезненные уплотнения могут образоваться по пальцам рук, ног или в обоих местах. Они могут сохраняться от нескольких часов до нескольких дней", - подчеркивают специалисты.

Также нельзя игнорировать очень редкий симптом – коричневые или красноватые пятна на подошве ног или на руках. Такой симптом указывает на инфекцию в сердце или кровеносном сосуде.