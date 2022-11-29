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Три блюда из курицы, которые можно приготовить за 30 минут: вкусные рецепты от шеф-повара

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Вторник 29 ноября 2022 07:07
Три блюда из курицы, которые можно приготовить за 30 минут: вкусные рецепты от шеф-повара Алекс Юсупов поделился вкусными рецептами блюд из курицы (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Отключение света и воды – еще то испытание для украинцев сегодня. Но безвыходных ситуаций не бывает! И даже если у вас осталось всего 30 минут до отключения электроэнергии, можно приготовить вкусный и сытный ужин на всю семью.

Рецептами трех блюд из курицы, которые вы успеете приготовить в промежутках между отключениями света, делится с читателями Styler известный шеф-повар, кулинарный эксперт "Нашей Рябы" Алекс Юсупов.

Блюда из курицы, которые быстро готовят

Чтобы не "перебиваться" непонятно чем, а действительно посмаковать, Алекс советует использовать блюда из куриной голени - поскольку это сытно, достаточно быстро и в голени до 20% больше мяса, чем в четверти.

Цыпленок в панировке

Ингредиенты:

  • Куриная голень – 3 шт.
  • Кукурузные хлопья (не сладкие) – 100г
  • Соль – по вкусу
  • Специя паприка – 1 чайная ложка
  • Специя смесь перцев -1 щепотка
  • Масло растительное – 100 мл
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 2 столовые ложки

Как готовить

Куриную голень натираем специями и чесноком. В отдельной емкости смешиваем яйцо и муку, слегка подсаливаем, иными словами – готовим кляр.

Кукурузные хлопья измельчаем в крошку, но не самую мелкую, для того чтобы после обжаривания она хорошенько хрустела!

В сковороду наливаем растительное масло и хорошо прогреваем его.

Голени погружаем в кляр, а затем в хлопья, они должны полностью покрыть мясо.

А теперь все обжариваем в масле на медленном огне, чтобы голени приготовились внутри!

Когда ножки станут со всех сторон с хорошей румяной корочкой, нужно положить их на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Хрустящие ножки готовы! Запаситесь любимыми соусами и наслаждайтесь!

Куриные голени Чкмерули

Ингредиенты:

  • Голень куриная - 4 шт.
  • Сливки 15% – 300 г
  • Молоко 2,5% – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Соль – по вкусу
  • Специя хмели-сунели – 1 чайная ложка
  • Специя кориандр молотый - 1 щепотка
  • Специя пажитник - 1 щепотка
  • Специя перец черный молотый
  • Кинза – 10-20 г
  • Масло растительное – 30 г

Как готовить

Ножки обжариваем на растительном масле до золотистой корочки, слегка прижимая их к сковороде. Перекладываем ножки в другую емкость.

В этой же сковороде обжариваем натертый чеснок, добавляем специи, чтобы раскрыть аромат, затем сливочное масло. Вливаем сливки и молоко и тщательно все перемешиваем, добавляем соль и мелко изрубленную кинзу.

В подготовленный соус кладем нашу румяную голень и тушим в соусе 20 минут до полной готовности, периодически переворачивая ножки.

Блюдо готово! Нежное томленое мясо со сливочным соусом можно смаковать со свежим хлебом или гарниром.

Куриные ножки в духовке с овощами

Ингредиенты:

  • Куриная голень – 3 шт.
  • Картофель - 2шт./300 г
  • Лук репчатый (большой) – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло сливочное – 50 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Орегано - 1 щепотка
  • Соль - 2 щепотки
  • Специя Смесь перцев - 1 щепотка
  • Специя паприка - 1 щепотка

Как готовить

Куриную голень натираем специями и солим.

Овощи очищаем и нарезаем средним кубиком 1 на 1 см/1,5 на 1,5 см.

Берем фольгу и отрываем 30 на 30 см. В центр фольги выкладываем овощи, чеснок, кусочек лаврового листа, посыпаем орегано и солим, кладем голень и кубик сливочного масла.

Заворачиваем фольгу плотно со всех сторон и ставим в духовку на 20 мин. 180 градусов.

По истечении времени приготовления, оставьте на мин 5 немного остыть и будьте аккуратны – горячо! Но и вкусное.

Как мы ранее писали, онкологи назвали самое вредное для здоровья мясо.

Читайте также о том, как правильно есть при продолжительных отключениях света, чтобы не угробить здоровье.

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