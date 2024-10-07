Три блюда с фаршем: рецепты сытного завтрака, обеда и ужина
Фарш используется для большого количества блюд - фрикаделек, лазаньи, голубцов и пасты. Фарш придает блюду насыщенный вкус, ведь лучше впитывает соус, кроме этого, сохраняет рассыпчатую текстуру.
РБК-Украина (проект Styler) собрали рецепты сытных блюд с фаршем.
Пастуший пирог
Пастуший пирог (фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить пастуший пирог с фаршем, нужны следующие продукты:
- фарш - 500 г;
- говяжий бульон - 500 мл;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- картофель - 900 г;
- лук (большой) - 1 шт.;
- морковь (среднего размера) - 2-3 шт.;
- томатное пюре - 2 ст. л.;
- вустерский соус - 2-3 ст. л.;
- сливочное масло - 85 г;
- молоко - 3 ст. л.
Как готовить пастуший пирог
Лук нужно почистить и измельчить ножом. Морковь нужно помыть, почистить от кожуры, а затем нарезать на кубики. Картошку помойте, почистите от кожуры и нарежьте.
В сковороде разогрейте масло, а затем поджарьте лук с морковью. Когда они станут мягкими, увеличьте огонь. Добавьте фарш и подрумяньте его, снимая лишний жир.
Добавьте томатное пюре и вустерский соус, прожарьте все в течение нескольких минут. Влейте бульон, доведите жидкость до кипения, накройте посуду крышкой. Варите блюдо в течение 40 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте пюре, отварив картофель до готовности. Затем картофель нужно отцедить и размять с маслом и молоком.
Выложите фарш в форму для запекания, сверху вылейте пюре и выпекайте пирог в течение 20-25 минут до золотистой корочки.
Болоньезе
Болоньезе (фото: Freepik)
Чтобы приготовить известный соус Болоньезе, нужны эти ингредиенты:
- растительное масло - 4 ст. л.;
- копченый бекон - 6 кусочков;
- лук - 4 шт.;
- морковь - 3 шт.;
- сельдерей - 4 стебля;
- чеснок - 8 зубчиков;
- сухие травы - 2 ст. л.;
- лавровые листки - 2 шт.;
- грибы - 500 г;
- говяжий фарш - 1,5 кг;
- томатная паста (или консервированные помидоры) - 2 кг;
- томатное пюре - 6 ст. л.;
- красный винный уксус - 4 ст. л.
- сахар - 1 ст. л.;
- сыр - для подачи.
Как готовить Болоньезе
Нарежьте бекон на кусочки, лук и чеснок почистьте и измельчите ножом.
Помойте морковь и сельдерей, почистите морковь, а затем нарежьте ее с сельдереем на небольшие кубики. Грибы помойте и нарежьте на ломтики. Сыр натрите на терке.
В большой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте бекон, лук, морковь и сельдерей на слабом огне в течение 20 минут до золотистого цвета. Добавьте чеснок, зелень, лавровые листья и грибы и жарьте еще в течение 2 минут.
Разогрейте большую сковороду, обжарьте в ней фарш до коричневого цвета. Добавьте овощи с грибами, а также помидоры и томатное пюре вместе с уксусом и сахаром.
Доведите жидкость до кипения, после чего тушите соус Болоньезе в течение часа до загустения. Подавайте соус с пастой и творогом.
Блинчики с мясом
Блинчики с мясом (коллаж: РБК-Украина)
Для того чтобы приготовить блины с фаршем, нужны эти продукты:
- говяжий фарш - 600 г;
- мука - 240 г;
- яйца куриные - 6 шт.;
- лук - 2 шт.;
- молоко (жирность 2,5%) - 1 л;
- масло подсолнечное - 50 мл;
- сода - 3 г;
- сахар - 40 г;
- соль - 3 г.
Как готовить блины с мясом
Лук нужно почистить и измельчить ножом. Разогрейте сковороду, налейте в нее масло и выложите фарш с луком.
Жарьте до коричневого цвета на среднем огне. Для того чтобы приготовить тесто для блинов, смешайте молоко с яйцами, а затем добавьте просеянную муку, соду и соль.
Поджарьте блины до золотистого цвета на другой разогретой сковороде. Выложите фарш на каждый блинчик, завернув тесто трубочкой или конвертиком.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарные ресурсы GoodFood, Shuba.