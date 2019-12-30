У ресторанах Києва орудують спритні злодії: відео зі схемою обману

У Києві в ресторанах працюють злодії (фото: РБК-Україна)

У Києві нахабні ресторанні злодії потрапили на відео прихованої камери

В ресторанах Києва орудують спритні злодії. У мережі з'явилося відео, на якому два зловмисника спритно обробили відвідувачів ресторану на Подолі. Запис був опублікований на ресурсі dtp.kiev.ua.

На відео можна помітити, як двоє чоловіків підсаджуються за столик в той момент, коли відвідувачі ресторану відлучилися, "обробляють" кишені залишеного одягу і спокійно йдуть геть.

"Будьте уважні і пильні, не залишайте речі без нагляду. Якщо ви впізнали цих "людей" телефонуйте 102", - написано в повідомленні під відео.

Інші відвідувачі ресторану продовжують обідати і спілкуватися, не звертаючи уваги на те, що відбувається в них за спиною.

Київ. Поділ. В ресторані була скоєна крадіжка гаманця. Якщо дізнаєтеся осіб на відео, пишіть в лс і на 0937713333 Будьте уважні і пильні , не залишайте речі без нагляду . Якщо ви впізнали цих «людей» телефонуйте 102 :) чи нам, нам трошки ефективніше буде:) Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 29 грудня 2019 р.

У Києві в ресторанах працюють злодії (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Крім того, були оприлюднені і знімки, на яких злодії, розжившись здобиччю, виходять з ресторану.

У Києві в ресторанах працюють злодії (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі залишають гнівні коментарі, звинувачуючи поліцію в бездіяльності.

"Ех одноразова шкіряна істота, адже доведеться відповідати. І карма обов'язково повернеться. Не на тебе, так на твою сім'ю", - обурений користувач.

"Поліція, ау! Мені страшно в Нашій Країні", - пише юзер.

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