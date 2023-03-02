RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три ежедневные привычки самых счастливых пар

Какие отношения можно назвать счастливыми (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гармонические отношения, в которых кроме любви присутствуют взаимоуважение, понимание, умение слышать и понимание потребностей друг друга, не встречаются сами по себе. Это ежедневный труд, который кому-то дается легче, кому-то тяжелее. Но есть три ежедневных привычки, которых придерживаются самые счастливые пары.

И они очень просты, пишет Telegram-канал Сексология.

Привычка не засыпать в ссоре

Счастливые пары никогда, даже если ссора внушительна, не засыпают, не решив все вопросы.

Даже если вопрос спора очень сложный, стоит договориться перенести его обсуждение, а день завершить перемирием.

Если пренебрегать такой привычкой, утром вы проснетесь с тяжелым ощущением, что все плохо и вероятно начнете снова винить во всем партнера

Привычка говорить о своих чувствах

Разговаривать со своим партнером - это не просто нормально, но и необходимо для здоровых отношений.

Счастливые пары не накапливают в себе обиды, не выражают их другими способами, такими как отмалчивание, злоба, раздражение.

В гармоничных отношениях отсутствует страх, что вы будете не услышаны или вас не так поймут.

Привычка не сравнивать

Не стоит смотреть на чужие отношения и сравнивать их со своими, потому что обычно можно увидеть идеальные отношения у других, не зная всего закулисья и сделать неправильные выводы.

Если у вас есть свое счастье, завидовать чужому вы не будете.

Раньше мы писали, что мужчина вас разлюбил.

Кроме того, читайте, что на самом деле нужно мужчинам от женщин.

Читайте РБК-Украина в Google News