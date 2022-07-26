Три простих способи відбілити зуби в домашніх умовах: ефект карколомний

Порошок з активованого вугілля

Завдяки абсорбції порошок з активованого вугілля допоможе зробити зуби білими. Він поглинає зубний наліт та інші речовини, які дають зубам жовтизну.

Порошок продається в магазинах, а ще його можна зробити самостійно. Візьміть таблетку активованого вугілля, потовчіть її в порошок. Нанесіть порошок на зубну щітку, і почистіть зуби.

Кокосове масло

Якщо 20 хвилин потримати в роті ложку з кокосовим маслом, то зуби стають набагато білішими. Масло проникає в наліт і допомагає ретельно очистити зуби, а ще - відбілити емаль.

Кокосове масло можна використовувати разом з порошком з активованого вугілля. Фахівці аюрведи стверджують, що така суміш більш ефективна.

Харчова сода

А можна використовувати й звичайну харчову соду. Емаль вона Очистити не зможе, але ось прибрати з зубів наліт, плями та навіть камінь - зможе.

Намочіть зубну щітку і занурте її в соду, а перед чищенням зубів капніть на соду лимонним соком. Коли почнеться реакція - починайте чистити зуби.