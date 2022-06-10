Три простих правила про те, як жити в умовах війни: неймовірний метод Франкла

Людству доводилося виживати в різних умовах, в тому числі й в стані війни. Не потрібно озиратися далеко назад, хоча б за часів Другої світової війни та Великої Вітчизняної.

Були окупації міст, масові обстріли з повітря, концтабори та жахи в невеликих селах, голод. Люди, які вижили у всьому цьому, не дуже люблять розповідати деталі й секрети свого виживання. Та й у багатьох методи виживання були свої.

Хто такий Віктор Франкл

Є такий всесвітньо відомий австрійський невролог і психіатр Віктор Франкл. Зараз він відомий як творець цілого напрямку в психотерапії та екзистенціальної психології - логотерапії (лікування сенсом).

А Віктор Франкл під час Другої світової війни був в'язнем нацистських концтаборів - Освенцима, Дахау, Кауферінга, Тюркхайма. Він пережив всі ці страшні табори та дожив до глибокої старості - до 92 років. У перший табір Франкл потрапив в 1942 році, коли вже мав ступінь доктора медицини з психіатрії.

Мати Віктора Франкла була вбита в Аушвіці, батько помер в Терезінштадті від набряку легенів, дружина була переведена в Берген-Бельзен і там загинула. А сам Франкл був звільнений в 1945 році американськими військами.

Після досвіду в концтаборах, Віктор Франкл написав понад 30 книг з психіатрії та психології, отримав ступінь доктора філософії, був професором Віденського і Гарвардського університетів.

Метод Франкла

У своїх книгах Віктор Франкл описував свої пригоди в концтаборах. І пояснював, що найефективніше - це знайти сенс у всіх проявах життя, навіть найстрашніших - саме це є складовою стимулу продовження життя. Він вважав, що відсутність сенсу життя є найголовнішим стресом для людини.

"Першими ламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це коли-небудь закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань, що може або не може статися.

Коли ми живемо в очікуванні, що все закінчиться: ми нібито хапаємося за попередню реальність – і нам тоді психологічно важко виживати в цій реальності. А виживають ті, хто живе тут і зараз", - писав знаменитий психіатр у своїх книгах.

Він вивів три найголовніших правила для тих, хто хоче вижити в найжахливіших і важких умовах:

Тут і зараз розв'язувати актуальні проблеми

Тут і зараз розуміти, якою є актуальна ситуація

Тут і зараз переживати втрати

Чим нам допоможуть навчання Віктора Франкла

Як пояснює психотерапевт Павло Дзіковський у своєму подкасті про те, як же українцям пережити цю війну, потрібно змиритися з тим, що зараз відбувається в нашій країні.

1. Не прив'язуватися до моменту в часі, що це повинно ось-ось закінчитися, і тоді ми почнемо жити - це веде до виснаження.

2. Ми повинні прийняти реальність такою, яка вона є. А реальність така, що ніхто не знає, коли війна закінчиться - через місяць, три або рік. Жити в очікуванні - не найпродуктивніший шлях.

3. Ми повинні мріяти та малювати картинки мирного майбутнього, але не прив'язувати це до реальності. План: наступного літа я поїду відпочивати в український Крим. І ми повинні вірити, що це так і буде. Якщо прив'язуватися до конкретних дат - може настати сильне виснажливе розчарування. І призведе до емоційних гойдалок.

4. Ми повинні прийняти, що реальність зараз така. Ми мріємо і хочемо, щоб це швидше закінчилося. Але живемо в реальності - тут і зараз. Це ключ до виживання і перемоги.