Заощаджувати, відкладати і жити нормальним життям: експерти розкрили важливі секрети

Експерти раскрили секрет легкого накопичення грошей (Колаж РБК-Україна)

Накопичувати заощадження і при цьому зберігати звичний спосіб життя виходить далеко не у всіх. Щомісяця відкладати певну суму із зарплати стає все складніше, оскільки у багатьох доходи практично зрівнялися з витратами, а часто – отриманих коштів не вистачає на все необхідне.

Експерти розповіли, які помилки роблять люди при спробах відкладати кошти та дали поради про те, як економити й при цьому жити нормальним життям. Про це пише "24 канал".

Вибирайте економні розваги

Економити та відкладати – це не означає, що потрібно відмовити собі в розвагах. Проте можна вибрати безкоштовні майстер-класи, презентації, прогулянки в парку і замість обідів у ресторані брати з собою їжу з дому. Саме такі дрібниці допомагають істотно заощадити.

Не шукайте виправдань

Люди часто придумують відмовки й весь час відкладають старт відкладання грошей. І по суті вони відкладають на потім свою мрію (відпустка, купівля будинку, машини). Навіщо вам чекати зручного моменту? Почніть прямо зараз.

Купівля речей зі знижкою

Придбання речей на розпродажах і зі знижками – ідея хороша, але треба себе стримувати, коли ви бачите слова: "розпродаж", "знижка". Часто ніяких знижок там немає насправді, а продавці просто переклеюють цінники, щоб швидше продати товар. Ще один момент – перш ніж купитися на хитрощі продавців, подумайте добре, чи дійсно ця річ вам потрібна саме зараз.

Не купуйте важливе в останній момент

Квитки на концерт або в дорогу, оренда житла та інші подібні витрати варто планувати заздалегідь. Вони обійдуться вам набагато дешевше, ніж якщо ви будете оплачувати їх в останній момент.

Відкладання візиту до лікаря

Не варто економити на своєму здоров'ї. Невелика дірочка в зубі може вилитися в серйозні проблеми, які постануть "в копієчку". Намагайтеся всі дрібні проблеми зі здоров'ям вирішувати одразу, щоб потім не платити величезні суми.

Кредити

Бажання придбати необхідну річ іноді призводить до кредитів, щоб її придбати. Потрібно навчитися контролювати свої бажання і якщо немає необхідної суми, то варто почекати трохи, зібрати кошти й тоді вирушати за покупкою. Тому що навіть найбільш вигідні умови кредиту передбачають додаткові збори, відсотки та переплати.

Ця річ потрібна мені зараз

Ні нові джинси, ні остання модель крутого смартфона нікого не зробили щасливішими. Так, є ситуативна радість від покупки, але таке щастя триває недовго. Варто уважно поставитися до дорогих покупок і накопичити на те, що буде служити вам довго чи залишиться у вашій пам'яті на все життя.

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