Три простых закуски на новогодний стол, которые вы будете готовить снова и снова (видео)

Новый год уже через несколько дней, поэтому подготовка идет полным ходом. Праздничный стол можно отлично дополнить простыми закусками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится рецептами трех простых закусок на стол.
Ингредиенты:
Лаваш нарежьте квадратами, выложите в формы для кексов и запекайте в течение семи минут при 180 градусах. Когда время подойдет к концу, охладите тарталетки.
Для крабовой начинки соедините заранее отварные яйца, крабовые палочки, 1/2 банки кукурузы, майонез, соль. Все компоненты перемешайте и выложите в тарталетки. Первая закуска готова.
Ингредиенты:
Багет нарежьте небольшими кусками, поджарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Теперь соедините авокадо, крем-сыр, лимонный сок, соль, перец. У вас должна быть однородная смесь.
Выложите на поджаренный багет смесь из авокадо, рукколу, нарезанную рыбу и икру. Вторая закуска готова.
Ингредиенты:
Коктейльные томаты разрежьте пополам и нанизывайте их на шпажки в таком порядке с другими продуктами: 1/2 томата, слайс салями, моцарелла. При подаче можно смазать все соусом песто.
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