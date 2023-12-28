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Три простых закуски на новогодний стол, которые вы будете готовить снова и снова (видео)

Рецепты закусок на Новый год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Новый год уже через несколько дней, поэтому подготовка идет полным ходом. Праздничный стол можно отлично дополнить простыми закусками.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео фуд-блогера Анастасии Станкевич в Instagram делится рецептами трех простых закусок на стол.

Тарталетки с крабовой начинкой

Ингредиенты:

  • лаваш - одна пачка
  • яйца - две штуки
  • крабовые палочки - 200 граммов
  • консервированная кукуруза
  • майонез
  • соль

Лаваш нарежьте квадратами, выложите в формы для кексов и запекайте в течение семи минут при 180 градусах. Когда время подойдет к концу, охладите тарталетки.

Для крабовой начинки соедините заранее отварные яйца, крабовые палочки, 1/2 банки кукурузы, майонез, соль. Все компоненты перемешайте и выложите в тарталетки. Первая закуска готова.

Брускетты с рыбой

Ингредиенты:

  • багет
  • авокадо
  • крем-сыр
  • лимонный сок
  • соль
  • перец
  • руккола
  • красная рыба
  • красная икра

Багет нарежьте небольшими кусками, поджарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Теперь соедините авокадо, крем-сыр, лимонный сок, соль, перец. У вас должна быть однородная смесь.

Выложите на поджаренный багет смесь из авокадо, рукколу, нарезанную рыбу и икру. Вторая закуска готова.

Салат "Капрезе" на шпажках

Ингредиенты:

  • коктейльные томаты
  • салями или другое ваше любимое мясо
  • моцарелла
  • соус песто

Коктейльные томаты разрежьте пополам и нанизывайте их на шпажки в таком порядке с другими продуктами: 1/2 томата, слайс салями, моцарелла. При подаче можно смазать все соусом песто. 

 

 

Раньше мы рассказывали, как приготовить зимний салат с хурмой и мандаринами.

Читайте также, какая закуска поможет задобрить символ года - Зеленого Дракона.

А еще мы делились рецептом праздничного мясного рулета на новогодний стол.

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