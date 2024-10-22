Три простые вещи, которые "мгновенно" сделают вас младше

Эксперт по красоте и здоровью рассказала, что есть три простых способа "мгновенно" выглядеть моложе. Для этого вам не нужно будет просматривать свой рацион или тратить деньги на дорогостоящие процедуры или средства по уходу за кожей.

Что нужно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok эксперта Вики ДеРоза.

Три вещи, которые сделают вас моложе

"Это не то, что можно наносить на кожу; это не то, что можно есть. Это мгновенные вещи, которые могут изменить молодость вашего облика", - сказала ДеРоза.

1. Тренер здоровья рекомендует подобрать стрижку и прическу, подходящую для вашей формы лица.

"Челка всегда и всегда делает вас младше", - говорит она, отмечая, что прямые волосы и челка - это рецепт мгновенного молодого вида.

2. Цвет одежды

В своем видео она отмечает, что намеренно надела оранжевый цвет, потому что от него ее кожа сияет. Другие цвета не обладают таким эффектом, говорит она.

"Если я ношу черный или серый, я выгляжу не очень. Так что определите, какие ваши цвета, и носите те, которые сделают вашу кожу яркой", - советует тренер по здоровью.

3. Третий и последний совет ДеРозы, который он считает "легким", касается ваших аксессуаров.

"Третья вещь - это легко, и это очевидно: ювелирные изделия. Классические ювелирные изделия всегда старят. Выбирайте стильные изделия, например много браслетов, большие серьги. Такие вещи придают вам более молодой вид", - резюмировала она.