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Три ознаки, які сигналізують про проблеми з серцем і судинами: ви будете здивовані

Субота 05 вересня 2020 18:32
Три ознаки, які сигналізують про проблеми з серцем і судинами: ви будете здивовані
Ці три ознаки розкажуть про проблеми з серцем (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Експерти назвали несподівані ознаки, які говорять про проблеми з серцево-судинною системою

Вчені назвали три несподіваних ознаки, які сигналізують про те, що у людини є проблеми з серцево-судинною системою. Ці ознаки проявляються зовні й на них практично ніколи не звертають уваги.

Як зазначають фахівці, до появи перших симптомів проблем з серцем і судинами, організм подає чіткі сигнали. Для того, щоб перевірити організм, досить подивитися на форму вух, наявність жировиків і нігтьову пластину. Про це пише видання Kolobok.ua.

Форма вух

Мочка вуха у здорової людини має рівну та еластичну структуру. Коли виникають проблеми з серцево-судинною системою, кровоносні судини починають руйнуватися і це чітко видно по вухах. При ішемічній хворобі серця на мочках з'являються вм'ятини та зморшки. Якщо ви виявили зміни, то варто відвідати кардіолога.

Жировики на шкірі

На них часто не звертають увагу, через те, що жировики не приносять особливих неприємностей, крім косметичного дискомфорту. Експерти відзначають, що при захворюваннях серцево-судинної системи жировики можуть з'явитися на ліктях, колінах, повіках і сідницях.

Зміна нігтьової пластини

Такі зміни стають першими провісниками того, що з серцем і судинами щось не в порядку. Якщо нігтьова пластина стала потовщеною та ущільненою, то це сигналізує про те, що в пальці надходить недостатньо крові, а виною тому – проблеми з судинами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий симптом коронавірусу, який може бути ключовим.

А також розповідали про те, що лікарі назвали несподіваний симптом раку, який допоможе діагностувати хворобу на ранній стадії.

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