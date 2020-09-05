Три признака, которые сигнализируют о проблемах с сердцем и сосудами: вы будете удивлены

Эти три признака расскажут о проблемах с сердцем (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты назвали неожиданные признаки, которые говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой

Ученые назвали три неожиданных признака, которые сигнализируют о том, что у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Эти признаки проявляются внешне и на них практически никогда не обращают внимания.

Как отмечают специалисты, до появления первых симптомов проблем с сердцем и сосудами, организм подает четкие сигналы. Для того чтобы проверить организм, достаточно посмотреть на форму ушей, наличие жировиков и ногтевую пластину. Об этом пишет издание Kolobok.ua.

Форма ушей

Мочка уха у здорового человека имеет ровную и эластичную структуру. Когда возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, кровеносные сосуды начинают разрушаться и это отчетливо видно по ушам. При ишемической болезни сердца на мочках появляются вмятины и морщины. Если вы обнаружили изменения, то стоит посетить кардиолога.

Жировики на коже

На них часто не обращают внимание, так как жировики не приносят особых неприятностей, кроме косметического дискомфорта. Эксперты отмечают, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы жировки могут появиться на локтях, коленях, веках и ягодицах.

Изменение ногтевой пластины

Такие изменения становятся первыми предвестниками того, что с сердцем и сосудами что-то не в порядке. Если ногтевая пластина стала утолщенной и уплотненной, то это сигнализирует о том, что в пальцы поступает недостаточно крови, а виной тому – проблемы с сосудами.

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