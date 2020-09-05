Три признака, которые сигнализируют о проблемах с сердцем и сосудами: вы будете удивлены

Эксперты назвали неожиданные признаки, которые говорят о проблемах с сердечно-сосудистой системой
Ученые назвали три неожиданных признака, которые сигнализируют о том, что у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Эти признаки проявляются внешне и на них практически никогда не обращают внимания.
Как отмечают специалисты, до появления первых симптомов проблем с сердцем и сосудами, организм подает четкие сигналы. Для того чтобы проверить организм, достаточно посмотреть на форму ушей, наличие жировиков и ногтевую пластину. Об этом пишет издание Kolobok.ua.
Мочка уха у здорового человека имеет ровную и эластичную структуру. Когда возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, кровеносные сосуды начинают разрушаться и это отчетливо видно по ушам. При ишемической болезни сердца на мочках появляются вмятины и морщины. Если вы обнаружили изменения, то стоит посетить кардиолога.
На них часто не обращают внимание, так как жировики не приносят особых неприятностей, кроме косметического дискомфорта. Эксперты отмечают, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы жировки могут появиться на локтях, коленях, веках и ягодицах.
Такие изменения становятся первыми предвестниками того, что с сердцем и сосудами что-то не в порядке. Если ногтевая пластина стала утолщенной и уплотненной, то это сигнализирует о том, что в пальцы поступает недостаточно крови, а виной тому – проблемы с сосудами.
Напомним, ранее мы писали о том, что назван симптом коронавируса, который может быть ключевым.
А также рассказывали о том, что врачи назвали неожиданный симптом рака, который поможет диагностировать болезнь на ранней стадии.