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Чому в СРСР садили тополі в кожному дворі: на це є чотири причини

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Понеділок 27 грудня 2021 12:52
Чому в СРСР садили тополі в кожному дворі: на це є чотири причини Фото: тополі в СРСР садили в кожному дворі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Тополі-це дерева, які ми можемо зустрічати Зараз на кожному кроці. Їх в основному садили дуже багато в Радянському Союзі.

Чому вибирали саме ці дерева-читайте в нашому матеріалі.

Чому тополі

Як виявилося, конкретно Тополя має цілу низку важливих переваг, які якісно виділяють його поруч з іншими деревами і чагарниками.

Корисність тополі як рослини була доведена вченими ще за часів Радянського Союзу. Надалі позитивні моменти вирощування цих дерев неодноразово підтверджувалися вченими. Про це пише Novate.

Причини посадки цих дерев

По-перше, Тополя набагато краще інших дерев збирає і вбирає важкі елементи з повітря, які потрапляють в нього з диму автомобілів, фабрик і заводів.

По-друге, Тополя має специфічну форму. Він не займає багато місця, що дозволяє висаджувати величезну кількість дерев в ряд. А якщо він впаде-збиток буде набагато менше.

Чому в СРСР садили тополі в кожному дворі: на це є чотири причиниВ СРСР тополі вирощували масово. (Фото: infocog.ru)

Третя причина полягає в тому, що Тополя-невибагливий. Вони майже не страждають від брудного повітря, а крім того, у важких міських умовах їм не потрібно ніякого додаткового догляду, будь то підгодівля або поливання. Їх дуже легко рубати, при необхідності або стригти крону.

Тополі-це довгожителі, у цьому полягає четверта причина їх посадки. Вони спокійно доживають до 100 років навіть в найнесприятливіших умовах.

ДО РЕЧІ, висаджувати тополі в містах і вздовж шосейних доріг в СРСР стали ще в 1930-і роки.

Як ми раніше писали, блогер на правдивих фото показав, яким пійлом труїли людей при"совку".

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