Чому в СРСР садили тополі в кожному дворі: на це є чотири причини
Тополі-це дерева, які ми можемо зустрічати Зараз на кожному кроці. Їх в основному садили дуже багато в Радянському Союзі.
Чому вибирали саме ці дерева-читайте в нашому матеріалі.
Чому тополі
Як виявилося, конкретно Тополя має цілу низку важливих переваг, які якісно виділяють його поруч з іншими деревами і чагарниками.
Корисність тополі як рослини була доведена вченими ще за часів Радянського Союзу. Надалі позитивні моменти вирощування цих дерев неодноразово підтверджувалися вченими. Про це пише Novate.
Причини посадки цих дерев
По-перше, Тополя набагато краще інших дерев збирає і вбирає важкі елементи з повітря, які потрапляють в нього з диму автомобілів, фабрик і заводів.
По-друге, Тополя має специфічну форму. Він не займає багато місця, що дозволяє висаджувати величезну кількість дерев в ряд. А якщо він впаде-збиток буде набагато менше.
В СРСР тополі вирощували масово. (Фото: infocog.ru)
Третя причина полягає в тому, що Тополя-невибагливий. Вони майже не страждають від брудного повітря, а крім того, у важких міських умовах їм не потрібно ніякого додаткового догляду, будь то підгодівля або поливання. Їх дуже легко рубати, при необхідності або стригти крону.
Тополі-це довгожителі, у цьому полягає четверта причина їх посадки. Вони спокійно доживають до 100 років навіть в найнесприятливіших умовах.
ДО РЕЧІ, висаджувати тополі в містах і вздовж шосейних доріг в СРСР стали ще в 1930-і роки.
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