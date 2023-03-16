Три невинных ошибки, которые изо дня в день разрушают отношения

Обижаться

Многие думают, что обиды - это очень эффективный способ заставить партнера вести так, как нам удобно.

Что же на самом деле? На самом деле обиды вызывают у него (нее) только злобу и возмущение.

Критиковать

Те, кто критикует, уверен, что делает тем лучше для отношений, для партнера (как же он еще поймет).

Но на самом деле никто из нас не любит критику. А многие идут дальше - теряют доверие к критикующему партнеру.

Кричать

Иногда может показаться, что партнер вас не слышит. И вместо того, чтобы привести более убедительные доводы в пользу своего мнения, многие переходят на крик. Но это на самом деле неправильно.

Почему такое поведение крайне неверно

Таких ошибок в отношениях может быть больше, но эти три - очень коварны. Ведь может показаться, что это мелочи. В действительности же такое поведение медленно, изо дня в день сводит ваши хорошие отношения к нулю.