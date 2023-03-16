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Три невинных ошибки, которые изо дня в день разрушают отношения

Какие ошибки разрушают отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения между двумя людьми - довольно шаткое взаимодействие, которое легко разрушается неправильными действиями и поступками. Поэтому важно знать какие правила не стоит игнорировать, чтобы не разрушить баланс.

О трех разрушительных ошибках в отношениях рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина в Instagram.

Обижаться

Многие думают, что обиды - это очень эффективный способ заставить партнера вести так, как нам удобно.

Что же на самом деле? На самом деле обиды вызывают у него (нее) только злобу и возмущение.

Критиковать

Те, кто критикует, уверен, что делает тем лучше для отношений, для партнера (как же он еще поймет).

Но на самом деле никто из нас не любит критику. А многие идут дальше - теряют доверие к критикующему партнеру.

Кричать

Иногда может показаться, что партнер вас не слышит. И вместо того, чтобы привести более убедительные доводы в пользу своего мнения, многие переходят на крик. Но это на самом деле неправильно.

Почему такое поведение крайне неверно

Таких ошибок в отношениях может быть больше, но эти три - очень коварны. Ведь может показаться, что это мелочи. В действительности же такое поведение медленно, изо дня в день сводит ваши хорошие отношения к нулю.

Раньше мы писали о самой грубой ошибке мужчин в постели, из-за которой интим с ними становится "никаким".

Кроме того узнайте о простом тесте, который определит, разрушают ли детские травмы вашу жизнь.

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