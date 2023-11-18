Три самые распространенные причины, по которым банк может внезапно заблокировать вашу карту

В Украине активизировались кибермошенники, которые грабят граждан, обманным путем получая доступ к карточкам. Иногда банки успевают заблокировать счета, чем спасают средства клиента. Но закрыть доступ к карте могут и в других случаях.

О том, какие существуют три наиболее распространенные причины блокирования счетов клиента, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Finance.ua .

Финмониторинг

Банки могут заблокировать счета из-за нарушений требований внутреннего банковского финансового мониторинга. Каждое финучреждение имеет специальную службу, которая отслеживает, какие операции клиенты проводят по карточкам.

Если расчет производится только за товары и услуги, то это вряд ли заинтересует службу финансового мониторинга. Но если карту часто пополняют наличными или их снимают, то могут заподозрить клиента в отмывании денег.

При превышении оборотов на сумму 400 тыс. грн. в месяц у клиента могут попросить предоставить документы о происхождении этих денег.

Также мониторинговая служба может заинтересоваться клиентом, если он часто отправляет средства за границу или получает денежные переводы из-за границы. При одноразовых переводах клиента не будут проверяться.

Нетипичные операции

Системы банков отслеживают, какие операции чаще всего производит клиент. Это помогает защитить деньги от мошенников в случае нетипичной операции.

Например, если долгое время клиент не использовал кредитку, а тут с нее резко пытаются снять крупную сумму или увеличить кредитный лимит. В этом случае банк может заблокировать карту, а затем перезвонить клиенту, чтобы уточнить, осуществляет ли он эту операцию.

Часто именно банковская система отслеживания нетипичных операций мешает кибермошенникам снять средства, когда они завладевают CVV кодами клиентов.

Решение исполнительной службы

Банк может заблокировать карту, если в отношении клиента есть решение суда. Это может случиться в случае, если есть принудительное взыскание алиментов с неплательщика или даже штраф за нарушение ПДД. На основании таких документов могут заблокировать все счета клиента, пока он не погасит задолженность.

Однако, это все зависит от банка. К примеру, ПриватБанк и monobank всегда выполняют эти решения и мгновенно блокируют счета. Но есть финучреждения, которые "не замечают" такого указания.

При такой блокировке клиент сможет пополнять счет, но не сможет производить оплаты.