Три найпоширеніші причини, через які банк може раптово заблокувати вашу картку

В Україні активізувалися кібершахраї, які обкрадають громадян, обманним шляхом отримуючи доступ до карток. Іноді банки встигають заблокувати рахунки, чим рятують кошти клієнта. Але закрити доступ до картки можуть і в інших випадках.

Про те, які є три найпоширеніші причини блокування рахунків клієнта, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Finance.ua .

Фінмоніторинг

Банки можуть заблокувати рахунки через порушення вимог внутрішнього банківського фінансового моніторингу. Кожна фінустанова має спеціальну службу, яка відстежує, які саме операції клієнти проводять за картками.

Якщо розрахунок відбувається тільки за товари та послуги, то це навряд чи зацікавить службу фінансового моніторингу. Але якщо карту часто поповнюють готівкою, або її знімають, то можуть запідозрити клієнта у відмиванні грошей.

При перевищенні оборотів на суму 400 тис. грн на місяць у клієнта можуть попросити надати документи про походження цих грошей.

Також моніторингова служба може зацікавитись клієнтом, якщо він часто відправляє кошти за кордон або отримує грошові перекази з-за кордону. При одноразових переказах клієнта не перевірятимуть.

Нетипові операції

Системи банків відстежують, які операції найчастіше проводить клієнт. Це допомагає захистити гроші від розкрадання шахраями у разі нетипової операції.

Наприклад, якщо тривалий час клієнт не використовував кредитку, а тут з неї різко намагаються зняти велику суму або ж збільшити кредитний ліміт. У цьому випадку банк може заблокувати картку, а тоді перетелефонувати клієнту, щоб уточнити, чи саме він здійснює операцію.

Часто саме банківська система відстеження нетипових операцій заважає кібершахраям зняти кошти, коли вони заволодівають CVV кодами клієнтів.

Рішення виконавчої служби

Банк може заблокувати картку, якщо щодо клієнта є рішення суду. Це може трапитися у випадку, коли є примусове стягнення аліментів з неплатника або навіть штрафу за порушення правил дорожнього руху. На підставі таких документів можуть заблокувати всі рахунки клієнта, аж поки він не погасить заборгованості.

Втім, це все залежить від банку. Наприклад, ПриватБанк та monobank завжди виконують ці рішення і миттєво блокують рахунки. Але є фінустанови, які "не помічають" такої вказівки.

При такому блокуванні клієнт зможе поповнювати рахунок, але не зможе здійснювати оплати.