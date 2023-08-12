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Три самых ужасных качества каждого знака Зодиака. Спорим, что вы узнаете себя

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Суббота 12 августа 2023 20:31
Три самых ужасных качества каждого знака Зодиака. Спорим, что вы узнаете себя Какие наихудшие качества у каждого знака Зодиака (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп определяет особенности характера людей, рожденных в то или иное время. Хотя все мы разные, но у каждого знака Зодиака есть общие сильные стороны и недостатки. Какие же самые плохие качества присущи представителям зодиакального круга?

Об этом пишет Telegram-канал Астроманія.

Овен

  • Ваш девиз звучит так: "Сейчас, сейчас, сейчас!" Вы очень торопливы и нетерпеливы.
  • Если это не ваша мысль, это плохая мысль.
  • Вы можете быть очень инфантильны.

Телец

  • Вы владелец и прагматик. Вы не любите проигрывать.
  • Вы отличаетесь немыслимым упрямством.
  • Вы ленивец и гедонист.

Близнецы

  • Вы настолько неконкретны, что ваши собеседники никогда не знают, что вы действительно имеете в виду.
  • Вы так любите слушать свой голос, что всегда перебиваете окружающих.
  • У вас столько увлечений, что не удается находить время, чтобы заняться всерьез хотя бы одним из них.

Рак

  • Вы склонны к перепадам настроения.
  • Вы очень осторожны и боязливы.
  • Вы сверхчувствительны, даже самая маленькая вещь может ранить ваши чувства.

Лев

  • Вы одержимы собой.
  • Если вы чего-нибудь хотите, то готовы на все, чтобы это получить.
  • Вам постоянно хочется быть в центре внимания, поэтому часто возникают проблемы.

Дева

  • Вы критикуете всех окружающих вас, и они постоянно ждут, что следующей мишенью станут именно они.
  • Вы слишком уязвимы и готовы упрекать людей без какой-либо причины.
  • Вы по своей натуре пессимист и нередко срываете негатив на других людей.

Весы

  • Вы так нерешительны, что планировать что-то с вами - это настоящий ад.
  • Вы можете отойти от своих убеждений, чтобы сделать хорошо другому человеку.
  • Ваша зацикленность на красоте означает, что вы проводите слишком много времени перед зеркалом.

Скорпион

  • Вы мстительны и готовы испортить жизнь другому человеку, если он причинит вам боль.
  • Ваша склонность к манипулированию может серьезно помешать чьему-либо психическому здоровью.
  • Вы не можете быть просто в плохом настроении, вы всегда глубоко несчастны.

Стрелец

  • Вы настолько честны, что иногда кажется, что вы намеренно хотите причинить другим боль.
  • Вам нравится делать вид, что вы все знаете.
  • Если вы не занимаетесь чем-нибудь увлекательным, вы чувствуете смертельную скуку.

Козерог

  • Вы настолько одержимы желанием контролировать все вокруг, что просто не можете расслабиться.
  • Вы готовы использовать окружающих для достижения своей цели.
  • Вам нравится говорить об отрицательных вещах и питаться отрицательной энергией.

Водолей

  • Вам нравится думать, что вы рациональны и объективны, но вы делаете поспешные выводы и критикуете других.
  • Вы грезите наяву и живете в собственном мире.
  • Вы всегда говорите людям, что делать, но никогда не слушаете, что говорят другие.

Рыбы

  • Вы часто теряете контроль над своей жизнью.
  • Вы часто не замечаете нужды других.
  • Вы очень наивны.

Раньше мы писали, какой месяц является наиболее благоприятным для каждого знака Зодиака.

Также читайте о главных недостатках всех знаков Зодиака, которые мешают им жить.

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