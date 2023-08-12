Три самых ужасных качества каждого знака Зодиака. Спорим, что вы узнаете себя
Какие наихудшие качества у каждого знака Зодиака (фото: freepik)
Гороскоп определяет особенности характера людей, рожденных в то или иное время. Хотя все мы разные, но у каждого знака Зодиака есть общие сильные стороны и недостатки. Какие же самые плохие качества присущи представителям зодиакального круга?
Об этом пишет Telegram-канал Астроманія.
Овен
- Ваш девиз звучит так: "Сейчас, сейчас, сейчас!" Вы очень торопливы и нетерпеливы.
- Если это не ваша мысль, это плохая мысль.
- Вы можете быть очень инфантильны.
Телец
- Вы владелец и прагматик. Вы не любите проигрывать.
- Вы отличаетесь немыслимым упрямством.
- Вы ленивец и гедонист.
Близнецы
- Вы настолько неконкретны, что ваши собеседники никогда не знают, что вы действительно имеете в виду.
- Вы так любите слушать свой голос, что всегда перебиваете окружающих.
- У вас столько увлечений, что не удается находить время, чтобы заняться всерьез хотя бы одним из них.
Рак
- Вы склонны к перепадам настроения.
- Вы очень осторожны и боязливы.
- Вы сверхчувствительны, даже самая маленькая вещь может ранить ваши чувства.
Лев
- Вы одержимы собой.
- Если вы чего-нибудь хотите, то готовы на все, чтобы это получить.
- Вам постоянно хочется быть в центре внимания, поэтому часто возникают проблемы.
Дева
- Вы критикуете всех окружающих вас, и они постоянно ждут, что следующей мишенью станут именно они.
- Вы слишком уязвимы и готовы упрекать людей без какой-либо причины.
- Вы по своей натуре пессимист и нередко срываете негатив на других людей.
Весы
- Вы так нерешительны, что планировать что-то с вами - это настоящий ад.
- Вы можете отойти от своих убеждений, чтобы сделать хорошо другому человеку.
- Ваша зацикленность на красоте означает, что вы проводите слишком много времени перед зеркалом.
Скорпион
- Вы мстительны и готовы испортить жизнь другому человеку, если он причинит вам боль.
- Ваша склонность к манипулированию может серьезно помешать чьему-либо психическому здоровью.
- Вы не можете быть просто в плохом настроении, вы всегда глубоко несчастны.
Стрелец
- Вы настолько честны, что иногда кажется, что вы намеренно хотите причинить другим боль.
- Вам нравится делать вид, что вы все знаете.
- Если вы не занимаетесь чем-нибудь увлекательным, вы чувствуете смертельную скуку.
Козерог
- Вы настолько одержимы желанием контролировать все вокруг, что просто не можете расслабиться.
- Вы готовы использовать окружающих для достижения своей цели.
- Вам нравится говорить об отрицательных вещах и питаться отрицательной энергией.
Водолей
- Вам нравится думать, что вы рациональны и объективны, но вы делаете поспешные выводы и критикуете других.
- Вы грезите наяву и живете в собственном мире.
- Вы всегда говорите людям, что делать, но никогда не слушаете, что говорят другие.
Рыбы
- Вы часто теряете контроль над своей жизнью.
- Вы часто не замечаете нужды других.
- Вы очень наивны.
Раньше мы писали, какой месяц является наиболее благоприятным для каждого знака Зодиака.
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