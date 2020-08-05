Три морепродукта, від яких варто відмовитися назавжди: їсти їх небезпечно

Морепродукти вважаються дуже корисною їжею, оскільки в них міститься велика кількість білка, мінерали, вітаміни та омега-3 кислоти. Однак не всі види однаково корисні й лікарі розповіли, які варто виключити з раціону назавжди.

В список найбільш шкідливих морепродуктів потрапили: креветки, акула і вугор. Всупереч тому, що вони дуже популярні, фахівці пояснили, чому вони можуть стати небезпечними для організму. Про це пише видання UkrHealth.

Креветки. Улюблені всіма креветки бувають двох видів – свіжі, місцеві та імпортовані. Імпортовані дуже небезпечні, тому, що в них може міститися безліч інфекцій: кишкова паличка, сальмонела, лістерії, антибіотики, залишки хімікатів і багато іншого. В нашу країну вони надходять в замороженому вигляді, що не дає їм швидко псуватися. Якщо без цього продукту обійтися ніяк не можна, то варто віддавати перевагу тільки тим місцям, де можна купити свіжий продукт.

Вугор. Більшість прісноводних вугрів вирощують на фермі, які відомі своїм негативним впливом на навколишнє середовище. Крім того, дослідження показують, що вугри дуже часто бувають забруднені ртуттю, і тому лікарі рекомендують відмовитися від суші та ролів з цією рибою.

Акула. Ця риба є делікатесом і цінується у багатьох рибних ресторанах, проте вона дуже небезпечна для вживання в їжу, в першу чергу через її хижацький спосіб життя. В харчовому ланцюжку акули знаходиться дуже багато різних риб, які можуть бути отруйні для людини та містити ртуть. У м'ясі акули ртуті може бути багато, і при вживанні в їжу вона може викликати серйозні порушення в роботі мозку. Особливо небезпечно м'ясо акули для дітей і вагітних жінок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали найнебезпечніші продукти, які є на будь-якому столі.

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