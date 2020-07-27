Лікарі перерахували коди харчових добавок, які викликають онкологію

Лікарі попередили про шкідливі харчові добавки (фото: baomoi.com)

Харчові добавки можуть бути вкрай небезпечними для здоров'я

Медики розповіли про харчові добавки, які присутні в багатьох промислових продуктах, і здатні провокувати розвиток онкологічних хвороб.

Не секрет, що в продукти з магазинів додають безліч "хімії" для того, щоб зробити їх красивіше, смачніше, ароматніше, а також продовжити термін зберігання. Але деякі з таких штучних інгредієнтів заборонені.

Так, загрозу здоров'ю несуть барвники, код яких починається з цифри "1". Найбільш небезпечний з них - Е104 - він є канцерогеном, пише lenta.ua. Це хіноліновий жовтий барвник, і він заборонений на території США. Медики кажуть, що Е104 призводить до алергії, а також зниження уваги і активності у дітей.

Крім того, небезпечні такі барвники з буквою "Е": 155, 142, 129, 127, 123, 124а, 122, 110 і 102.

А ось серед консервантів (добавок, що подовжують термін придатності) найнебезпечнішими вважаються ті, що починаються на цифру "2". Вкрай шкідливий консервант - борна кислота (Е284) і борна кислота з тетраборатом натрію (Е285).

А ось добавки на цифру "3" дають антиокислювальний ефект. Особливо небезпечним називають Е385. Речовина зв'язує магній і кальцій, не дозволяючи їм засвоюватися.

Емульгатори (роблять продукт однорідним), здатні підтримувати структуру, але також небезпечні. Вони починаються на цифру "5". І найшкідливіший - Е512, який може викликати нудоту і блювоту.

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