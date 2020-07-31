Пошкодять стравохід і заразять щурячою хворобою: найнебезпечніші продукти на нашому столі

Названо найнебезпечніші продукти на нашому столі (фото: freepik)

Ці продукти потрібно вживати з обережністю

Лікарі розповіли про небезпечні продукти, при приготуванні і вживанні яких потрібно дотримуватися обережності. Адже помилки можуть обернутися втратою здоров'я, а іноді й життя.

Причому небезпека може підстерігати нас навіть там, де ми не чекали. Наприклад, у звичайних овочах, пише АиФ.

Немиті овочі та фрукти

Звичні нам огірки, помідори, яблука можуть виявитися смертельно небезпечними, якщо їх погано мити. Фахівці кажуть, що на складах, де зберігаються фрукти і овочі, часто водяться щури та миші. А гризуни можуть бути носіями лептоспіри - бактерії, що викликає лептоспіроз. Ця хвороба має 50% летальність. Тому дуже важливо ретельно мити всі овочі, фрукти і зелень.

Наприклад, у 2015-му в Україні вперше за десятиліття було зафіксовано зараження людей лептоспірозом на пляжах. А буквально на днях від "щурячої хвороби" помер чоловік у місті Кропивницький.

Але крім лептоспірозу немиті овочі та фрукти можуть "подарувати" глисти, сальмонельоз, кишкову паличку та інші неприємні хвороби.

Риба

І хоча риба - безумовно дуже корисний продукт обов'язковий до вживання, вона може містити паразитів (річкова навіть частіше за морську). Фахівці радять ретельно готувати рибу або ж заморожувати перед приготуванням.

Крім того, риба небезпечна своїми гострими кістками, які часто залишаються навіть у філе. Кістки можуть травмувати горло, стравохід, так що намагайтеся ретельно пережовувати шматочки риби і перевіряти, чи немає в них кісток. Особливо, якщо ви даєте рибу дітям.

А ось в тунці - попри те, що він дуже корисний - може бути підвищений вміст ртуті.

Кеш'ю

В сирому вигляді кеш'ю містить урушіол: органічний токсин, який викликає шкірну алергічну реакцію. Тому сирий кеш'ю, який нам часто продають, зовсім не сирий, а оброблений. А ось вживання сирого горіха може викликати важку алергічну реакцію та отруєння.

Мускатний горіх

Якщо з'їсти понад три горіхи за раз, можна серйозно отруїтися - аж до летального результату. Речовини та ефірні олії, що містяться в цих прянощах, при дуже високій концентрації можуть стати причиною сильної інтоксикації, порушення координації рухів, втрати орієнтації у просторі, непритомності. Крім того, надлишок цих прянощів призводить до згубних наслідків для здоров'я печінки. А у людей, які страждають від алергії на квітковий пилок, мускат може спровокувати сильний алергічний напад.

Лісові гриби

Якщо купуєте лісові гриби з рук, то будьте вкрай уважними: в грибне асорті цілком можуть потрапити отруйні екземпляри. І не завжди їх помітиш у загальній масі грибів. Крім того, гриби могли збирати в екологічно неблагополучному місці, біля дороги або звалища, або ж вивезти з Чорнобильської зони. А гриби, як губка, вбирають шкідливі речовини і важкі метали.

Мідії

Мідії фільтрують воду і таким чином накопичують у собі шкідливі речовини з неї. Особливо висока ймовірність отримати отруєння токсинами, якщо ви ловите мідії самі. А ось магазинні мідії, як правило, беруть на спецфермах, де перед відправкою в продаж молюсків витримують у воді протягом місяця або більше. Так само чинять з гребінцями і устрицями, які подібним чином фільтрують воду.

Але значно небезпечніше інше: у мідіях (рідше - в устрицях) іноді трапляються уламки раковин, якщо молюска неакуратно розкрили. Такий уламок може травмувати рот, порізати стравохід і навіть шлунок. Тому молюсків потрібно ретельно пережовувати.

Лакриця

57 грамів лакриці протягом двох тижнів - і серцеві проблеми забезпечені. Річ у тому, що лакриця містить гліциризин, речовину, що знижує рівень калію в організмі. У результаті може піднятися кров'яний тиск та виникнути серцева недостатність. Тому, якщо ви на відпочинку вирішили не відмовляти собі в цих солодощах, згадайте про обережність і поміркованість.

Раніше ми писали, шашлик з якого м'яса не можна їсти в спеку, бо він дуже небезпечний.

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