Три морепродукта, от которых стоит отказаться навсегда: есть их опасно

Морепродукты считаются очень полезной пищей, так как в них содержится большое количества белка, минералы, витамины и омега-3 кислоты. Однако не все виды одинаково полезны и врачи рассказали, какие стоит исключить из рациона навсегда.

В список самых вредных морепродуктов попали: креветки, акула и угорь. Несмотря на то, что они очень популярны, специалисты объяснили, почему они могут стать опасными для организма. Об этом пишет издание UkrHealth.

Креветки. Любимые всеми креветки бывают двух видов – свежие, местные и импортированные. Импортированные очень опасны, так как в них может содержаться множество инфекций: кишечная палочка, сальмонелла, листерии, антибиотики, остатки химикатов и многое другое. В нашу страну они поступают в замороженном виде, что не дает им быстро портиться. Если без этого продукта обойтись никак нельзя, то стоит отдавать предпочтение только тем местам, где можно купить свежий продукт.

Угорь. Большинство пресноводных угрей выращивают на ферме, которые известны своим негативным влиянием на окружающую среду. Кроме того, исследования показывают, что угри очень часто бывают загрязненные ртутью, и поэтому врачи рекомендуют отказаться от суши и роллов с этой рыбой.

Акула. Эта рыба является деликатесом и цениться во многих рыбных ресторанах, однако она очень опасна для употребления в пищу, в первую очередь из-за ее хищнического образа жизни. В пищевой цепочке акулы находится очень много разных рыб, которые могут быть ядовиты для человека и содержать ртуть. В мясе акулы ртути может быть много, и при употреблении в пищу она может вызвать серьезные нарушения в работе мозга. Особенно опасно мясо акулы для детей и беременных женщин.

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