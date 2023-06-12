Три молитвы на Петров пост, которые нужно прочитать сегодня вечером
12 июня начался Петров пост, также известный как Петровский пост или Апостольский пост. Он является одним из важнейших постов в православной церкви.
Вечером этого дня желательно прочесть молитвы, посвященные апостолам Петру и Павлу. Тексты этих молитв мы публикуем на Styler.
Какие молитвы читать на пост Петра
Этими молитвами у апостолов Петра и Павла следует просить покровительства и благодарить святых за их веру и служение Богу.
Эти тексты помогут сосредоточиться на духовном росте и настроиться на правильное соблюдение поста.
Молитва к апостолу Петру
О блаженный апостол Петр, за твою великую веру и послушание Господу, ты встал на скалу, на которой строится Церковь Христова.
Прошу тебя, будь моим покровителем пред Богом, моли его, чтобы он придал мне сил и выдержки пройти через Петров пост.
Веди мою душу в щедрость его благодати, и помоги мне вырасти преданностью к Богу и глубокой любви к моим братьям и сестрам.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Молитва к апостолу Павлу
Святой апостол Павел, распространявший слово Христа среди народов, обратись к Господу, нашему Богу, о моей душе.
Помоги мне усвоить его учение и делиться его любовью и милосердием с окружающими.
Моли Иисуса Христа, чтобы он осветил мою душу своим светом, и сделал меня свидетелем его благодати и спасения.
Пусть твоя молитва будет покровительством мне и приведет меня к более глубокому общению с Богом.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Молитва к Петру и Павлу
Верховные апостолы Петр и Павел, твердые в своей вере и учениях Господа, верю в помощь вашу. Взойдите теплом в душу мою, посеяв все любовью Божией.
Радуйтесь о моей жизни и направьте помощь свою ко мне и ближним моим. Чтобы я, греховный раб Творца нашего, преклонился перед его силой и могуществом, чтобы избавился я от гордыни, буйств греховных, помыслов злых.
Спасите и помогите наставлениям вашим иметь вечную жизнь.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
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