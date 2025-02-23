Еда для спокойствия: топ-3 главные продукты, которые снимают стресс
В современном мире стресс стал неотъемлемой частью жизни. Но правильное питание может помочь его уменьшить. Диетологи советуют добавить в свой рацион продукты, способствующие расслаблению и улучшению настроения.
Какие три известных антистрессовых продукта - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Темный шоколад
Шоколад - одно из лучших натуральных средств против стресса. Он содержит магний, который помогает уменьшить тревожность и улучшает работу нервной системы. Кроме того, употребление шоколада способствует выработке серотонина - гормона "счастья". Всего несколько квадратиков качественного темного шоколада способны поднять настроение и придать энергии.
Авокадо
Авокадо богато полезными жирами, в частности омега-3 жирные кислоты, которые положительно влияют на нервную систему. Они помогают снизить уровень стресса, улучшают концентрацию и способствуют общему эмоциональному благополучию. Добавьте авокадо в салаты или приготовьте гуакамоле - это не только полезно, но и вкусно!
Жирные сорта рыбы
Лосось, скумбрия, сельдь и сардины - это отличные источники омега-3 жирных кислот и витамина D. Они способствуют снижению уровня кортизола (гормона стресса) и улучшают настроение. Если вы не употребляете рыбу, можно получить эти полезные вещества из грецких орехов, семян чиа, льна и морских водорослей.
Добавим, что регулярное употребление этих продуктов поможет поддержать баланс нервной системы и улучшить самочувствие. Заботьтесь о своем здоровье, добавляя полезные продукты в рацион.
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Кстати, назван продукт, в котором витамина А в 7 раз больше, чем в моркови.
В материале использованы данные из источников - Eat this, not that, Eating Well, Wikipedia.
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