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Три главных правила ухода за орхидеями, без которых они зачахнут

Как правильно ухаживать за орхидеями (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидеи будут хорошо цвести и наращивать блестящие зеленые листья, если за ними правильно ухаживать.

О том, как это делать, рассказала блоггер из TikTok Світ орхідей.

Достаточное количество света

Орхидеи любят много света, особенно в период, когда выбрасывают цветоносы. Но помните, что от солнца (особенно в летнее время) растения нужно притенять. Иначе на листочках образуются ожоги и их придется удалить.

Правильный полив

Правильно поливайте орхидеи. Цветы нужно увлажнять, когда корни становятся серого цвета. Пока они зеленые - делать этого не стоит.

Поливайте орхидеи с замачиванием, погрузив в отстоявшуюся воду кашпо на одну треть. Через 2-3 часа извлеките из воды и верните цветок на место.

Подкормка

Подкармливать орхидеи нужно, чтобы цветоносы были более разветвлены. Делать подкормку нужно в период вегетации - когда растение начинает выпускать цветоносы. Но во время цветения (или когда есть бутоны) делать это нельзя, ведь орхидея просто скинет цветы.

Цветочница рекомендует приобрести "Вытяжку из биогумуса". Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения и хорошо перемешайте.

Поливать с удобрением нужно с "замачиванием", как и при обычном поливе.

Раньше мы писали, какие две вещи нельзя делать с орхидеей, чтобы она не скинула цветы.

Также читайте о 4 простых правилах, с которыми ваши орхидеи будут часто и красиво цвести.

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цветыорхідея