Три главных правила ухода за орхидеями, без которых они зачахнут

Орхидеи будут хорошо цвести и наращивать блестящие зеленые листья, если за ними правильно ухаживать.
О том, как это делать, рассказала блоггер из TikTok Світ орхідей.
Орхидеи любят много света, особенно в период, когда выбрасывают цветоносы. Но помните, что от солнца (особенно в летнее время) растения нужно притенять. Иначе на листочках образуются ожоги и их придется удалить.
Правильно поливайте орхидеи. Цветы нужно увлажнять, когда корни становятся серого цвета. Пока они зеленые - делать этого не стоит.
Поливайте орхидеи с замачиванием, погрузив в отстоявшуюся воду кашпо на одну треть. Через 2-3 часа извлеките из воды и верните цветок на место.
Подкармливать орхидеи нужно, чтобы цветоносы были более разветвлены. Делать подкормку нужно в период вегетации - когда растение начинает выпускать цветоносы. Но во время цветения (или когда есть бутоны) делать это нельзя, ведь орхидея просто скинет цветы.
Цветочница рекомендует приобрести "Вытяжку из биогумуса". Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения и хорошо перемешайте.
Поливать с удобрением нужно с "замачиванием", как и при обычном поливе.
Раньше мы писали, какие две вещи нельзя делать с орхидеей, чтобы она не скинула цветы.
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