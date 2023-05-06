Три главных правила ухода за орхидеями, без которых они зачахнут

Достаточное количество света

Орхидеи любят много света, особенно в период, когда выбрасывают цветоносы. Но помните, что от солнца (особенно в летнее время) растения нужно притенять. Иначе на листочках образуются ожоги и их придется удалить.

Правильный полив

Правильно поливайте орхидеи. Цветы нужно увлажнять, когда корни становятся серого цвета. Пока они зеленые - делать этого не стоит.

Поливайте орхидеи с замачиванием, погрузив в отстоявшуюся воду кашпо на одну треть. Через 2-3 часа извлеките из воды и верните цветок на место.

Подкормка

Подкармливать орхидеи нужно, чтобы цветоносы были более разветвлены. Делать подкормку нужно в период вегетации - когда растение начинает выпускать цветоносы. Но во время цветения (или когда есть бутоны) делать это нельзя, ведь орхидея просто скинет цветы.

Цветочница рекомендует приобрести "Вытяжку из биогумуса". Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения и хорошо перемешайте.

Поливать с удобрением нужно с "замачиванием", как и при обычном поливе.