Я плохая мама? За какое поведение с ребенком женщинам не стоит себя упрекать

Каждая мама и папа хотят стать для ребенка идеальными родителями. Но это почти невозможно, и по словам психологов, не нужно ни родителям, ни детям. Иногда мы упрекаем себя за определенное поведение по отношению к ребенку, которое нам кажется неправильным. Но в каких случаях этого точно не стоит делать?

За какое поведение с ребенком родителям не стоит себя упрекать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama .

По словам психологов, все что нужно нашим детям - чтобы мы были рядом, давали им необходимую поддержку, поощряли их независимость и делали все, чтобы они были счастливы.

И стоит помнить, что в воспитании делать счастливым - это не значит давать все, что пожелает. А давать именно то, что действительно нужно в каждой конкретной ситуации или моменте.

Иногда нам приходится говорить категорическое "нет", иногда устанавливать строгие границы. Конечно, такие шаги ребенка могут не понравиться ребенку, и увидев слезы, вам становится жаль свое солнышко, возникает чувство вины и упреки, что вы плохая мама или папа. На самом деле вас не делает плохими родителями.

Не обращать внимание на истерику

Каждый ребенок достигает возраста, когда начинает манипулировать, что-то требовать, иногда невозможного и запрещенного. Например, поиграть вашим телефоном или рабочим планшетом, такую же игрушку, как у другого ребенка, определенное блюдо на ужин.

Вам приходится говорить "нет" в таких ситуациях и ребенок в ответ реагирует эмоционально, начинает кричать, плакать, ложится на пол, даже пытается вас ударить.

И вы не плохая мама, если игнорируете такое поведение. На самом деле это лучшая реакция, которая может быть. Если вы начнете угождать ребенку каждый раз после истерики, он быстро поймет, что таким способом можно добиться чего угодно.

Истерика - это способ детского шантажа и манипуляций, особенно в людных местах, например в магазине. Поэтому не поддавайтесь и не считайте себя плохими родителями за игнорирование такого поведения.

Не помогать со сложными задачами

Ребенок с раннего возраста должен научиться самостоятельно решать простые задачи, с которыми он сталкивается ежедневно. Если он не будет получать маленькие победы и учиться преодолевать препятствия, то в более зрелом возрасте есть риск получить человека, который не сможет за себя самостоятельно отвечать.

Поэтому не наказывайте себя за то, что вы отказались в 1000 раз завязать шнурки или не согласились решить задачу по математике. Вы не плохая мама, вы мама, которая поощряет своего ребенка быть самостоятельным и учит отвечать за свои поступки. Малыш, конечно, будет протестовать и даже плакать, умолять о помощи: "у меня не получится, я не знаю, я не умею, я все испорчу..."

Поверьте, конец света не наступит, если кровать сначала будет застелена плохо, в домашнем задании будет ошибка, шнурки будут развязываться. Важно то, что ребенок завтра или в следующий раз будет стараться сделать лучше все сам, и без посторонней помощи.

Если мама говорит твердое "нет"

Детские психологи говорят, что примерно с 8 лет у детей начинается тот критический возраст, когда они уже хотят принимать собственные решения и даже начинают спорить с вами. В этот период у них появляются основы понимания таких сложных понятий, как справедливость, мораль и уважение.

Именно поэтому родители должны приложить все усилия, чтобы направлять их соответствующим образом. Дети нуждаются в нашей любви, поддержке и в том, чтобы мы ежедневно задавали им нужное направление для развития.

Иногда приходится говорить "нет" чаще, чем нам бы хотелось. Но это не значит, что вы плохая мама или папа. Вы устанавливаете границы, чтобы дать ребенку понять, что допустимо, а что нет, и какого поведения вы ожидаете.

Если сегодня вы запретили играть за компьютером, пока не сделано домашнее задание, то это правило должно выполняться ежедневно. Если правила постоянно нарушать и позволять сегодня то, что было запрещено вчера - дети перестают понимать, что и как выполнять нужно правильно.

Не бойтесь говорить "нет", когда это необходимо. Даже если придется повторять это часто. Но всегда старайтесь объяснить ребенку, почему именно вы запрещаете это делать, чтобы они лучше понимали.

"Тебе сегодня нельзя идти играть на улицу с детьми, потому что ты не сделал домашнее задание", "Ты не можешь сам гулять за пределами двора, потому что ты еще маленький", "Тебе нельзя этот десерт, потому что у тебя начнется аллергия и ты будешь плохо себя чувствовать".

Вы не можете постоянно быть рядом

И этот вопрос волнует очень многих родителей. Конечно, вам бы хотелось быть рядом с ребенком 24/7, но вам нужно ходить на работу и подстраиваться под расписание ребенка, чтобы успеть забрать его из кружка или школы и вместе поужинать.

Не волнуйтесь, что вы станете плохой мамой только из-за того, что не можете быть со своими детьми каждую секунду. Гораздо важнее, чтобы каждая ваша минута рядом с ребенком была наполнена теплом, соучастием, заботой, теплом и любовью.

Отвечайте на вопросы детей, уделяйте им внимание, когда вы дома. Сделайте, чтобы это время было ценным для вас обоих. Дети должны понимать, что у всех есть свои обязанности: вы работаете, а они ходят в детский сад или в школу.

24 часа в сутки быть вместе нелегко, но это на самом деле и не нужно. Дети должны взрослеть, уметь самостоятельно справляться. Но они должны знать, что когда они в вас нуждаются - вы будете рядом всегда.