В Киеве открывают "Парк Легенд": великаны, тролли и магические существа оживут с помощью ИИ (фото)

В Киеве стартует новый сезон на Певческом поле - с 18 апреля здесь открывается "Парк Легенд" - сказочное пространство, где оживают великаны, тролли и другие мифические существа благодаря современным технологиям аниматроники и искусственного интеллекта.

Как попасть в уникальный парк и чем он будет завораживать детей и взрослых - читайте далее в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о "Парке Легенд" в Киеве

Гостей будут ждать анимированные гиганты, вдвое выше человека, которые достигают 4 и 5 метров в высоту. Мифические создания будут разговаривать с посетителями, двигаются, создавая полное погружение в фантастический мир.

Организаторы обещают, что "Парк Легенд" станет местом для отдыха, внутренней перезагрузки и ярких эмоций.

Идея "пространства для отдыха, восстановления внутреннего ресурса и светлых эмоций" заключается в том, чтобы помочь и взрослым, и детям хотя бы на мгновение забыть о тревожной реальности и окунуться в мир фантазии и добрых историй.

В Киеве открывают "Парк Легенд" (фото: "Співоче")

"Этот проект создан с любовью к украинцам и ради поддержания душевного тепла", - говорит организатор выставки Денис Погорелко.

Гостей ждут зрелищные шоу и интерактивные выступления каждые выходные. Пространство будет оформлено в стиле сказочного леса с тематическими фотозонами, зонами отдыха, детскими локациями и другими сюрпризами.

Открытие состоится 18 апреля в парке "Певческое", что на улице Лаврской, 31. "Парк Легенд" будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Выставка будет действовать до 29 июня.

Билеты можно приобрести в кассе парка или на официальном сайте "Певчего". https://spivoche.com.ua В будние дни стоимость составляет 200 грн для взрослых и 100 грн для детей. В выходные - 250 грн и 150 грн соответственно.

Дети до 3 лет проходят бесплатно. Также бесплатный вход предусмотрен для представителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы. Афиша выставки "Парк Легенд"