Тренировки провоцируют набор жира, а не сжигают его: health-эксперт объяснила, почему так происходит

Кажется, что логика проста: физическая активность способствует сжиганию калорий, следовательно, она должна снижать жировую массу организма. Однако с медицинской точки зрения это может быть более сложным процессом, чем может показаться на первый взгляд.

О том, почему тренировки иногда провоцируют набор жира, а не наоборот - для РБК-Украина (проект Styler) рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Гормональные изменения

Одним из ключевых факторов, влияющих на трансформацию жира, являются гормональные изменения, возникающие при тренировках.

При физической активности уровень гормонов, таких как инсулин, кортизол и адреналин может изменяться. Обычно это способствует разложению жира и использованию его в качестве источника энергии.

Однако иногда длительная и интенсивная тренировка может способствовать повышению уровня кортизола, гормона стресса. Повышенный кортизол может увеличить аппетит и вызвать сохранение жира в организме, особенно в области живота.

Компенсация через еду

Другой причиной, почему тренировки могут приводить к набору жира, является компенсация с помощью еды. После физической активности некоторые люди испытывают сильный аппетит и потребляют больше пищи, чем обычно. Это может компенсировать потерю калорий во время тренировок и даже превысить ее, что может привести к набору веса.

Особенности метаболизма

Метаболический процесс может кардинально отличаться у разных людей. Некоторые люди имеют естественную склонность набирать жир, даже при активном образе жизни, из-за их генетики и метаболических особенностей. А некоторые могут потреблять неограниченное количество пищи и выглядеть стройно несмотря на превышение суточной нормы калорий.

На самом деле тренировка – это эффективный инструмент для уменьшения жира и поддержания здоровья. Однако важно понимать, что это не единственный фактор, определяющий результаты. Личные пищевые привычки, гормональное состояние и индивидуальные особенности могут влиять на то, как организм реагирует на тренировки.

Для достижения наилучших результатов важно сочетать физическую активность с разнообразным питанием и наблюдением за собственным организмом.

Консультация со специалистом в области спорта и питания может быть полезна для определения оптимального плана тренировок и рациона, отвечающего вашим личным целям и потребностям.

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