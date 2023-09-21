Тренування провокують набір жиру, а не спалюють його: health-експертка пояснила, чому так відбувається

Здається, що логіка проста: фізична активність сприяє спалюванню калорій, отже, має знижувати жирову масу організму. Проте з медичної точки зору це може бути більш складним процесом, ніж може здатися, на перший погляд.

Про те, чому тренування іноді провокують набір жиру, а не навпаки - для РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Гормональні зміни

Одним із ключових факторів, які впливають на трансформацію жиру, є гормональні зміни, що виникають під час тренувань.

Під час фізичної активності рівень гормонів, таких як інсулін, кортизол і адреналін, може змінюватися. Зазвичай, це сприяє розкладанню жиру і використанню його в якості джерела енергії.

Проте іноді тривалі та інтенсивні тренування можуть сприяти підвищенню рівня кортизолу, гормону стресу. Підвищений кортизол може збільшити апетит та викликати зберігання жиру в організмі., особливо в області живота.

Компенсація через їжу

Іншою причиною, чому тренування можуть призводити до набору жиру, є компенсація через їжу. Після фізичної активності деякі люди відчувають сильний апетит і споживають більше їжі, ніж зазвичай. Це може компенсувати втрату калорій під час тренувань і навіть перевищити її, що може призвести до набору ваги.

Особливості метаболізму

Метаболічний процес може кардинально відрізнятись у різних людей. Деякі люди мають природну схильність набирати жир, навіть при активному способі життя, через їхню генетику і метаболічні особливості. А деякі, можуть споживати необмежену кількість їжі та виглядати струнко попри перевищення добової норми калорій.

Насправді тренування - це ефективний інструмент для зменшення жиру та підтримки здоров'я. Проте, важливо розуміти, що це не єдиний фактор, що визначає результати. Особисті харчові звички, гормональний стан та індивідуальні особливості можуть впливати на те, як організм реагує на тренування.

Для досягнення найкращих результатів, важливо поєднувати фізичну активність з різноманітним харчуванням та спостереженням за власним організмом.

Консультація з фахівцем у галузі спорту та харчування може бути корисною для визначення оптимального плану тренувань та раціону, що відповідає вашим особистим цілям та потребам.

Спеціально для читачів РБК-Україна, Уляна Вернер підготувала секретний гайд "Чому твій живіт не плоский", який допоможе вам тренуватись більш та прискорити результат від спорту.