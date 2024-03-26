О тренировках можно забыть. Ученые изобрели препарат, который может заменить физические нагрузки

Детали созданного препарата

При ежедневном применении препарата SLU-PP-332 у мышей наблюдается улучшение формы, функциональности мышц и выносливости, что ранее могло достигаться только путем тренировок.

Долгое время идея создания препарата, способного заменить упражнения, присутствовала, но считалось, что получить подобный эффект фармацевтическими методами сложно.

После многих экспериментов авторам удалось достичь того, что SLU-PP-332 увеличивает количество мышечных волокон, устойчивых к усталости, у мышей. Это приводит к повышению выносливости грызунов, которые способны бегать на 45 процентов дальше и на 70 процентов дольше, чем те, кто не получает препарат.

Кроме того, клетки их скелетных мышц лучше поддерживают энергетический баланс.

Дополнительные исследования показали, что мыши, принимавшие SLU-PP-332 дважды в день, накапливают в 10 раз меньше жира, чем их собратья, несмотря на то, что они питаются и тренируются так же, как и остальные. Препарат стимулирует организм сжигать жир в первую очередь.

Исследователи продолжат тестирование на грызунах, включая оценку возможных побочных эффектов, но уже рассматривают перспективу применения данного опыта в разработке лекарств для людей, страдающих проблемами с двигательной активностью.